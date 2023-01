El andaluz Sergio Manceras, nuevo líder en Puerto Sherry

El andaluz Sergio Manceras llega líder a la jornada final del Trofeo Excellence Cup de Optimist, que hoy ha vivido su segundo asalto bajo vientos del Norte de 7 nudos de intensidad media. Provechosa jornada hoy en aguas de la bahía gaditana, donde el comité de regatas dirigido por Luky Serrano programó un total de cuatro pruebas, que con la del día anterior suman cinco y la posibilidad de descartar una de ellas, algo que para algunos ha supuesto un alivio al objeto de evitar males mayores.

No es el caso del regatista del RCMT Punta Umbría que accede al liderato después de ganar las cuatro pruebas en su grupo. El joven Manceras consigue con ello una cómoda ventaja de cara a la final, con cinco puntos de renta sobre su inmediato seguidor, el vasco Iñigo Jáuregui. El regatista del CN de Hondarribia que defendía hoy el primer puesto, aguanta segundo gracias al descarte de un pinchazo en la última prueba de hoy. Antes de eso, el visitante se mantuvo cerca del andaluz anotando un segundo y dos cuartos en el otro grupo, en el que dos victorias permiten al regatista del CNM Benalmádena, Carlete Gómez de Arce, situarse tercero resolviendo de su lado el empate con la campeona de España, la valenciana Blanca Ferrando, cuarta.

Ferrando comenzó ganando la primera prueba en la misma flota, sumando después dos terceros con el descarte de un catorce en la prueba tres. La otra victoria en este grupo se la adjudicó el canario Miguel Méndez que se mete en la lucha con solo un punto más que Ferrando, al igual que el gallego Bruno Iglesias, sexto con dos puntos más. Impresionante clasificación como impresionante se prevé la gran final para conocer al ganador o ganadora final.

Los mayores toman la parte alta de la clasificación, donde Sergio Manceras y Blanca Ferrando están al frente de la categoría Sub 16, con el primer Sub 13 en el puesto veinte de la general, puesto que ocupa Marta Ferrando, como su hermana integrante del equipo del RCN de Valencia, con el liderato masculino en manos del regatista luso Alfonso Vital. En la categoría Sub 11, la regatista del CAND de Chipiona, Lidia Hernández, retiene el primer puesto entre las niñas, mientras el regatista del CN Sevilla, Adolfo Cañizares, es el nuevo líder entre los niños.

Aunque su imbatibilidad hoy permite a Mancera respirar algo más tranquilo, la fuerte oposición le obliga a seguir fino mañana, jornada que será también decisiva para conocer a los ganadores de la 9ª Regata Ciudad del Puerto. En tierra hoy tocaba barbacoa para cerrar este segundo día, pensando ya en la tercera y última jornada que dará comienzo este miércoles a partir de las 11:00 horas. Con tres nuevas pruebas en el programa, tras la competición se celebrará la entrega de trofeos al ganador absoluto del Trofeo Excellence Cup, y los vencedores de la 9ª Regata Ciudad del Puerto que serán los primeros clasificados de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 Masculino y Féminas.

La 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).