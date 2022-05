Los andaluces vuelven con siete medallas de aguas murcianas

Hasta siete medallas completan la cosecha andaluza en aguas de Murcia, donde este lunes ha finalizado la Copa de España de Windsurf para las clases iQFOil y Techno. La regata que ha tenido como escenario Los Narejos, en Los Alcázares, ha estado dominada de principio a fin por los andaluces en algunas clases, y acaba con dos oros a manos de Arturo Arauz del CN Puerto Sherry en Techno Sub 17 y de Gonzalo Díaz del CN Sevilla en Techno Sub 15, las medallas de plata del joven Antonio Medina del RC El Candado de Málaga y la windsurfista del CN Sevilla, Arancha Sahuquillo en iQFOil Sub 17 masculino y féminas, y tres bronces para Lucía García Cubillana del CN Sevilla en iQFOil Sub 19, Claudia Herrero en Techno Sub 17 y Lucía Guardiola en Techno Sub 15, las dos últimas integrantes del equipo del CN Puerto Sherry.

En las categorías de las tablas con Foil, la nueva clase olímpica iQFOil, en Sub 19 también destaca Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry, que consigue cerrar el top10 después de 13 pruebas, y también en Sub 17 brilla el sevillano Antonio Cueto, quinto. En las categorías Techno, en Plus, el deportista del RC El Candado, Rafael de la Peña, se clasifica sexto.

Por su parte el joven Arturo Arauz suma la copa de España al campeonato nacional obtenido en febrero en aguas de Valencia, ganando tres pruebas, con un segundo en las otras cuatro. También dentro del top10 en esta clase, Jaime Aragón del CN Puerto Sherry, 4º y Alfonso Benito del CNM Benalmádena, 7º.

En Techno Sub 15, Gonzalo Díaz también logra el doblete nacional, haciéndose ahora con la Copa de España tras ganar tres de las siete pruebas disputadas en aguas murcianas. Por último en la categoría Sub 13 de Techno, la joven Olivia Sánchez del Cn Sevilla firma una meritoria novena plaza.