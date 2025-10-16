Alcaraz-Fritz y Sinnner-Djokovic, las semifinales del Six Kings Slam

El Six Kings Slam 2025 se inauguró este miércoles con la pretensión de ser uno de los mejores torneos del mundo. El gran atractivo de la Riyadh Season, que reúne en el ANB Arena de Arabia Saudí a los mejores tenistas del planeta. Este exclusivo torneo de exhibición, reservado a los seis primeros del ranking mundial, alcanza hoy su tramo decisivo con unas semifinales de auténtico lujo: Carlos Alcaraz frente al estadounidense Taylor Fritz y Novak Djokovic ante Jannik Sinner.

Aunque el evento no reparte puntos ATP, sí lo hace con premios millonarios, hasta 6 millones de dólares para el campeón, lo que lo ha convertido en una cita de referencia del final de temporada.

En los cuartos de final, disputados este miércoles, Taylor Fritz se impuso con autoridad a Alexander Zverev (6-3, 6-4), mientras que Jannik Sinner venció sin apuros a Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3).

Los grandes favoritos, Djokovic y Alcaraz, exentos en esa ronda, debutan este jueves directamente en semifinales.

La jornada promete espectáculo total: el choque entre Sinner y Djokovic reedita la semifinal de Roland Garros y enfrenta a dos de los jugadores más regulares del curso; mientras que el Alcaraz-Fritz abrirá el turno con el número uno del mundo buscando su tercera final consecutiva desde su regreso a las pistas.

Partidos del Six Kings Slam del 16 de octubre: horarios

Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz: 18:30 horas

18:30 horas Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: a continuación (aproximadamente 20:30 horas)

Ambos encuentros se disputarán en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí).

Dónde ver el Salcarazix Kings Slam 2025

Los partidos podrán seguirse en directo a través de Netflix, plataforma que posee los derechos en exclusiva de retransmisión del torneo.