Las aguas de Sanlúcar y El Puerto centran la atención

El CM Almería acoge este fin semana la Copa de Andalucía de Europa y Finn, en una cita decisiva para los andaluces por su valor para el ranking autonómico y en el caso de los Europa, también como entrenamiento de cara al campeonato de España que se celebra en las mismas aguas entre los próximos 8 y 12 de septiembre.

Esa es razón más que suficiente para que regatistas de otras territoriales hayan confirmado su participación en la copa andaluza, como es el caso del equipo procedente del CN El Masnou. Por lo que respecta a los andaluces, participan regatistas del RCMT Punta Umbría, CN Torre del Mar, RCN Motril, RCN La Línea de la Concepción. La regata se resolverá en dos jornadas, las del sábado y el domingo, con seis pruebas previstas.

Paralelamente, en aguas de la Bahía de Cádiz, tendrá lugar la Copa de Andalucía para las clases Techno Sub 15, Techno Sub 17, Raceboard y la clase iQFoil abierta a la flota Sub 17 ya que los mayores se encuentran disputando desde este jueves hasta el domingo el Campeonato de España de Clases Olímpicas en aguas de Barcelona.

La regata cuenta con la organización del CN Sevilla y contará con la participación de medio centenar de windsurfistas de los clubes CN Puerto Sherry, CV Valdelagrana, CNM Benalmádena, RC El Candado, RCMtmo. Marbella y los integrantes del equipo del club organizador.

Y ya en Sanlúcar se celebrará un provincial de Optimist al que acuden más de 30 regatistas, que navegarán en un entorno único bajo la organización del RCN de Sanlúcar de Barrameda por delegación de la Federación Andaluza de Vela.