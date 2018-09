Zúñiga cuelga las botas

Dani Zúñiga se despide del Arcos y deja la práctica del fútbol. El capitán del equipo arcense anunció su retirada en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el técnico del equipo, Pepe Bermúdez, el presidente, Francisco Valenzuela, y la totalidad de la plantilla, que quiso arropar a su capitán.

El ya exjugador se marcha del equipo arcense por motivos laborales: "Como todos sabéis me voy a trabajar a Málaga, no puedo continuar con los entrenamientos y he decidido dejar ya el fútbol. Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero ha llegado el momento, la decisión está tomada y a partir de ahora desear toda la suerte al equipo. Ya tengo una edad y ha llegado el momento de dejarlo", aseguraba.

Echando la vista atrás, Zúñiga recordó como mejores momentos en el club "las dos liguillas que he jugado aquí en las que a punto estuvimos de ascender; espero que este año sea la tercera y que se logre el ascenso a la ansiada Segunda B. Con el equipo y el cuerpo técnico que se ha hecho yo creo que se puede hacer disfrutar a la afición". "Creo que voy a seguir involucrado en el club, aunque todavía no sé en qué puesto", añadió.

También tomó la palabra Maqui, relevo en la capitanía: "Para mí, Dani siempre ha sido un ejemplo a seguir, es un tío que lo ha dado todo por el Arcos, en las buenas, en las malas, cuando las cosas iban bien y cuando fueron mal; siempre ha sido un ejemplo para toda la cantera, es una leyenda viva del Arcos y deseo que sea un hasta pronto y no un adiós".

Por último, Pepe Bermúdez también se refirió a Zúñiga en estos términos: "Su curriculum habla por sí solo. Lo vamos a echar de menos en el vestuario. Las puertas las tiene abiertas, se merece lo mejor y es muy muy aprovechable para el club y para el deporte de Arcos".

La de Dani Zúñiga con el Arcos ha sido una relación de más de veinte años. El jugador ha militado casi toda su carrera deportiva en el Arcos aunque también jugó en la temporada 2007/2008 en el Xerez Deportivo en la categoría de plata del fútbol español, disputando cuatro partidos, y ese mismo año en el Racing Portuense en Segunda División B, acumulando con ese conjunto 17 encuentros.