Windsurf: Pilar Lamadrid, del CN Puerto Sherry, quinta en el Europeo de la clase olímpica iQFoil

Con la celebración de la última regata reservada a los ocho primeros clasificados en categorías masculina y féminas, el jueves 28 de octubre terminó en Marsella, Francia, el Campeonato de Europa de la clase olímpica iQFoil que contó con la participación de los andaluces Pilar y Fernando Lamadrid Trueba, windsurfistas pertenecientes al equipo del Club Náutico Puerto Sherry (El Puerto de Santa María, Cádiz).

Pilar Lamadrid cumplió su ambicioso objetivo y tras llegar el jueves a la gran final reservada a las ocho primeras clasificadas, día que afrontaba desde la sexta plaza, logró subir un puesto acabando quinta mejor de Europa. Su hermano por su parte terminaba un día antes, clasificándose entre los mejores del campeonato dentro del grupo oro.

No ha sido un campeonato fácil, aparte de por el nivel de sus participantes, por lo numeroso de ambas flotas y también por una meteorología que ha marcado más de lo esperado. De las seis jornadas de competición, en tres no se ha podido navegar por la ausencia de viento, y las otras tres, incluida la del jueves, lo hicieron con vientos de entre 8 y 18 nudos de intensidad, rolón y racheado.

Pilar Lamadrid ofreció sus impresiones una vez terminada la regata. "Estoy contenta con el quinto puesto que era mi principal objetivo, una pena el segundo día en el que no me encontré nada bien físicamente y acabé las mangas por cabezonería, lo que por otra parte me permitió mantenerme y entrar sexta en la final", una circunstancia que deja a la andaluza con la duda de haber podido estar más adelante.

Explicó que "ese día eran mis condiciones y estoy segura de que podría haber acabado entre las cinco primeras todas las mangas, pero bueno de todas formas estoy contenta, era muy complicado conseguir medalla pero bueno con el nuevo sistema podría haber pasado de todo".

Se refiere la andaluza a la fase final resuelta con tres mangas reservadas a las ocho primeras clasificadas, arrancando con una puntuación equivalente a su puesto multiplicado por dos. "He terminado tercera en una manga y cuarta en las otras dos, y en el primer cuarto iba primera pero antes de la última trasluchada la racha cogió a las que iban por detrás y me cogieron tres, pero bueno al final he conseguido el top5, siento además que he dado un paso más y estoy satisfecha".

Y no es para menos, en Marsella la windsurfista del CN Puerto Sherry pone el broche a una temporada en la que se ha proclamado campeona de España, de la Copa de España, cuarta mejor del mundo y quinta de Europa, "Ahora toca descansar un par de semanas para volver a la carga de cara a la nueva temporada", señaló Pilar Lamadrid.

En categoría masculina, Fernando Lamadrid, también integrante del equipo del CN Puerto Sherry, conseguía meterse en el grupo oro firmando el puesto 70. Los nuevos campeones de Europa de iQFoil son los franceses Helene Noesmoen y Nicolas Goyard.