Vuelve la versión brillante de Pablo Molina

Pablo Molina Álvarez está de vuelta después de un inicio de temporada, tras fichar por el Conil, marcado por la delicada lesión que sufrió en los ligamentos de la clavícula derecha, lo que provocó su salida del once y que mantuviera una lucha intensa contra el reloj para volver a sentirse futbolística. Una recuperación que se estimaba en tres o cuatro meses tuvo un recorte considerable por parte del lateral zurdo, todo coraje y corazón.

A las puertas del ecuador de la competición, el defensor ex cadista habla de su experiencia en el Conil CF. "Estoy muy contento. El míster me ha dado todo su apoyo y he vuelto a jugar como lateral izquierdo", relata el gaditano que la campaña pasada, en el Arcos, Pepe Bermúdez sacó de él la mejor versión como central. "El año pasado aprendí mucho en la nueva posición y ahora he vuelto a mi lugar; estoy bien físicamente y eso me permite subir y bajar la banda".

La campaña ha cambiado bastante para el Conil, que va de menos a más. Así lo ve Pablo Molina. "Empezamos mal pero sabíamos que no tenemos mal equipo y al final estamos dando el nivel adecuado, el que nos corresponde. Tenemos un bloque sólido que ahora está demostrando que es capaz de hacer muchas cosas bien", explica.

El buen funcionamiento del entramado conileño tiene, según Pablo, una clave con nombre y apellido, Lázaro Canto, el entrenador. "Muchos llegamos nuevo al equipo y no nos conocíamos bien, pero la dinámica tan buena que ha puesto el míster ha ayudado mucho. Lázaro es una persona magnífica y muy íntegra; es un currante del fútbol. Ha montado un muy buen equipo, y el hecho de que él sea familiar y cercano nos ha ayudado a hacernos fuertes", añadiendo que "todos hemos creído en él desde el primer momento y esa fe en su trabajo está dando ahora el resultado deseado". "Ha sido una ayuda recíproca y las dos partes estamos muy satisfechas".

El jugador formado en la cantera del Cádiz y con pasado en clubes como el Villanovense, el Cacereño y el Arcos, tiene claro su objetivo personal hasta acabe la temporada. "No volver a lesionarme y jugar todo lo que pueda hasta el final", agregando como deseo colectivo que "me gustaría acabar entre los ocho primeros".

Su llegada al Conil era reencontrarse con viejos compañeros y tener cerca a otros con los que nunca había jugado. "Conocía a Cuenca, aunque me ha sorprendido mucho Fran Mejías. Luego está Rubén Díaz, un futbolista muy serio que hace piña en el equipo. Todos son excelentes y estoy orgulloso de formar parte de este equipo", recalca antes de afirmar plenamente convencido que "el fútbol aún me puede dar muchas alegrías, experiencias y la posibilidad de crecer para dar mucho por este deporte". "El fútbol te puede dar o quitar, pero siempre miro el lado positivo porque de cada sitio me traigo cosas buenas y muchos amigos".

Como no puede ser de otra manera, el Cádiz CF forma parte del día a día de Pablo Molina, amarillo por dentro y por fuera en el Pérez Ureba y en el Ramón de Carranza. "Hay mucha gente de afuera que le molesta ver al Cádiz así, pero estoy seguro que vamos a estar todo el año arriba. Si el equipo vuelve a unir una buena racha, lo tendrá hecho". Y señala al artífice. "Cervera es un pedazo de míster. Le ha dado mucho al Cádiz en tres años y es el líder". Tampoco olvida al Cádiz B, su ex equipo, en un año histórico. "Con Raúl López junto a Juanma Pavón todo tiene que ir bien. Raúl es cadista cien por cien, mi ídolo desde niño; es corazón y coraje por el Cádiz. Han formado muy buen equipo y Duarte está brutal; de siempre supe que podía llegar. Y me alegro mucho por Sergio González y le deseo lo mejor a Javi Pérez. A ninguno de ellos le han regalado nada".

Habla el corazón amarillo de Pablo Molina, un lateral zurdo de raza, puro, de los que abandonan el campo con el alma sobre el césped y que se vacía por la pasión más grande de su vida, el fútbol. A sus 24 años, este zaguero tiene un largo recorrido repleto de profesionalidad.