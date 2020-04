Vizcaíno: "Acabar ya la Segunda B es la solución menos mala"

El Cádiz B es uno de los equipos cuyo futuro inmediato se ve marcado por el plan desvelado el martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acerca de la resolución de la presente pero paralizada temporada en los cuatro grupos de Segunda División B.

Todo apunta a que los jóvenes amarillos no volverán a disputar un encuentro de carácter oficial hasta que se ponga en marcha la siguiente campaña. Y lo harán militando por segundo curso consecutivo en una categoría de bronce del fútbol español en la que el filial se estrenó meses atrás. Pero eso era algo que ya se intuía justo antes del parón liguero pues los pupilos de Pavón nadaban entre dos aguas, sin excesivas opciones de dar el susto al cuarteto de cabeza pero suficientemente alejados de las posiciones de peligro como para temer un descenso que ahora ya no se podrá producir de ninguna de las maneras si la intención de la RFEF se acaba haciendo realidad.

Puestos en contacto con el presidente del club para conocer su opinión sobre la propuesta federativa, Manuel Vizcaíno entiende que "en general la situación es complicada. No es que estemos de acuerdo con lo que conlleva la idea de la Federación, pero entendemos que es la menos mala. En lo que respecta a nosotros y mirando la clasificación no nos beneficia ni nos perjudica, ya que no estábamos a una distancia cercana a la fase de ascenso a Segunda A o al descenso a Tercera".

El mandamás desvelaba además que "esta misma mañana del miércoles hemos tenido la reunión semanal entre los componentes del cuerpo técnico del B, los integrantes de la dirección deportiva del club y yo mismo. Juanma Pavón ha comentado durante la misma que le gustaría terminar la temporada completando el calendario para evitar la inactividad de los futbolistas, pero que entiende a su vez que pretendan darla por acabada por adelantado tal como está la cosa en España".

Vizcaíno explica que "en torno a las competiciones de Segunda B y Tercera existe una logísitica imposible de afrontar por parte de los clubes con lo que está ocurriendo. Eso es una realidad. Los clubes, por ejemplo, son entidades sin los recursos necesarios para preparar unas instalaciones que impidan el peligro de contagio, viven de unas taquillas que no se producirían en caso de disputarse los encuentros a puerta cerrada y encima la mayoría de los jugadores firman por un año hasta el 30 de junio, con lo cual en muchos casos se crearían conflictos en la interpretación de los contratos si hubiera que jugar en julio".