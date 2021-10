Visita histórica del San Fernando al Andorra: posible once del cuadro isleño

El partido que medirá, en la noche del viernes 15 de octubre al San Fernando y al Andorra en el Principado es un encuentro histórico. En primer lugar porque es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en categoría nacional y, en segundo, porque los isleños se miden al equipo que el pasado año llevó su actual entrenador, Nacho Castro, cuyo desenlace en el equipo andorrano fue noticia nacional ya que la llegada del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, al equipo de Andorra, propició la marcha del técnico para que cogiese las riendas del cuadro tricolor su amigo Eder Sarabia.

Por lo tanto, aunque el entrenador del equipo azulino recuerde este hecho como simple anécdota, no cabe duda de que en su interior tendrá puesto cierto aire de revancha y, no cabe la menor duda, que será un partido especial para el técnico asturiano.

Los isleños afrontan el partido con un estupendo bagaje ya que los de San Fernando solamente han perdido un partido de los últimos cinco disputados, y a los dos empates y la derrota cosechada en casa, se le suma las dos victorias conseguidas en los dos últimos desplazamientos, 0-1 ante el Betis Deportivo y 0-2 ante el Alcoyano.

Por lo tanto, si la asignatura pendiente del cuadro azulino son los enfrentamientos en casa, lejos del Iberoamericano de Bahía Sur la cosa marcha viento en popa y solamente se tiene, como marrón, la derrota sufrida en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla.

Los jugadores isleños apenas han tenido tiempo para preparar el partido pero en la jornada previa al encuentro se ha podido conocer que los tres lesionados con los que cuenta, curiosamente tres centrales, no podrán ser de la partida al no haberse recuperado de sus respectivas lesiones.

Así, Juan Rodríguez, Javi Fernández y Matías Franco se quedaron en La Isla y no pudieron formar parte del grupo de jugadores que partió ayer desde el mismo Bahía Sur cuando terminó el último entrenamiento de la semana.

No sería de extrañar que Nacho Castro volviese a repetir el once que saltó de inicio el pasado sábado en el Iberoamericano de Bahía Sur y que realizó una gran primera mitad ante la Balompédica Linense, aunque en la segunda parte se bajó la intensidad.

Nacho Castro manifestaba sobre el choque que "no podemos controlar, como entrenadores, las situaciones en las que nos encontramos, pero no voy a perder ni un minuto de desgaste en ello. Cuando te enfrentas a un equipo en el que has estado jugando o entrenando en un país donde me encontré tan a gusto, siempre es especial" señalaba el técnico en la previa del partido.

Alineaciones probables

Andorra FC: Nico Ratti, Morer, Vilavona, Diego, Martí Vilá, Altimira, Marc Aguado, Riverola, Bouer, Marc Fernández y Carlitos Martínez.

San Fernando CD: José Perales, Alpha Diounkou, Martí Crespí, Sergio Ayala, ManuMoreno, Marc Carbó, Bicho, Juan Agüero, Biabiany, Juanmi Callejón y Dopi.

Árbitro: Huerta De Ara (tinerfeño).

Estadio: Nacional (21.00 horas/Footters).