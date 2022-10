Viento y tensión en el Trofeo de la Hispanidad de Óptimist que se celebra en la Bahía de Cádiz

Con la subida del viento en la bahía de Cádiz, este sábado aumentaba también la tensión entre los aspirantes a los títulos del 7º Trofeo de la Hispanidad de Optimist, al que después de tres nuevas pruebas ya solo le faltan otras tantas para el cierre definitivo este domingo. Con un total de seis pruebas en los casilleros y la posibilidad de descartar el peor resultado en cada uno de ellos, algunos se recolocan para recuperar opciones, mientras los más favorecidos se guardan una carta para el desenlace. En todos los casos la última jornada será decisiva en una flota que no da nada por perdido hasta el último tramo.

En la clase Sub 16, la más ajustada en la parte alta de la clasificación, la llegada del descarte con la primera prueba del día (cuarta del campeonato) supuso un vuelco en la general provisional que pasaba a liderar por dos puntos el regatista del RCMT Punta Umbría, Sergio Mancera, primer ganador parcial del día, quien con un 4º en la siguiente prueba y ayudado por la falta de regularidad de sus rivales, aumentaba su ventaja a ocho puntos sobre el catalán Joan Domingo, deportista también en remontada en este segundo asalto. En la tercera prueba llegarían los cambios por detrás del onubense, quien retenía el primer puesto gracias al descarte de un 33º en esa prueba, seguido ahora con nueve puntos más por Alberto Medel que valida un 12º y un 3º para subir al segundo puesto, y con otros seis puntos más por Felipe Pachón del CNM Benalmádena, que descarta un 13º y se vale de un 8º y un 12º. Por su parte el catalán bajaba al cuarto puesto tras despedir el día con un 17º.

Entre las niñas Sub 16 siguen mandando las visitantes, con el primer puesto a manos de la portuguesa Mariana Pinto que logra ponerse por delante de la catalana Anna Rentería, ahora segunda, mientras la canaria Silvia Medina conserva el tercer puesto, y la primera andaluza sigue siendo Laura Luna del CNM Benalmádena, quinta femenina.

Entre los Sub 13, el día comenzó con el tercer tanto consecutivo de la canaria Lili María Skomska, que aumentaba la ventaja sobre su principal rival y compañero de territorial, Ayoset Vega, tercero en esta prueba, y seguía metiéndole puntos en la siguiente prueba, en la que Skomska encajó un sexto que descartó frente a un doce que sumaba Vega, este lastrado por un veinte en la primera prueba del campeonato. El desinfle de Skomska continuó en la tercera prueba en la que encajó un 17º, frente a un 1º de Vega, pero el descarte permite a la primera aguantar bien el liderato con nueve puntos entre ambos. El tercer puesto es para el portugués Vicente Costa, líder masculino a cinco puntos del segundo puesto, mientras el andaluz José Antonio Frías del RCN de Adra baja un puesto hasta el cuarto pero mantiene sus opciones con solo dos puntos más que el luso. El segundo y tercer puesto entre las niñas lo defenderán mañana la canaria Rocío González y la andaluza Elena Delgado del CN Sevilla.

Entre los más jóvenes del campeonato, categoría Sub 11, el primer puesto sigue en manos del regatista del CN Sevilla, Ignacio Murube, seguido de su compañera de club, María de las Mercedes Medel, primera niña y subcampeona provisional, y Guillermo Téllez del Club Polideportivo Cádiz en el tercer puesto. Medel se quita de encima el fuera de línea de ayer y con una buena actuación hoy se pone por delante de Blanca Marrades del RCN de Motril y la joven del CAND de Chipiona, Lidia Hernández, segunda y tercera respectivamente.

Este domingo está prevista la celebración de las tres últimas pruebas, con las que se echará el cierre definitivo a esta nueva edición del Trofeo de la Hispanidad. Después una vez en tierra, se celebrará la entrega de trofeos a los ganadores de las tres categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 masculino y féminas, en un acto que tendrá lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.

El 7º Trofeo de la Hispanidad es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela, con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.