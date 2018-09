Víctor no volverá al menos hasta enero

Víctor Caturla Torres, central del Recreativo Portuense que comenzaba su cuarta temporada en el eje de la zaga rojiblanca, vive contando los días para reincorporarse a su trabajo (es profesor de Educación Física en El Centro Inglés) y a la defensa portuense. El pasado día 9, cuando corría el minuto 60 del partido inaugural de Liga en el Municipal de Alcalá del Valle, sufrió una fractura de peroné y esguince en grado 2 interno y externo de la articulación del tobillo de la pierna izquierda, lo que le tendrá alejado de los campos al menos hasta enero (a la labor docente espera reincorporarse antes, tras el puente de noviembre).

"Salté de cabeza por un balón y, en el típico forcejeo con el delantero, me desplazó en el aire. Ello me desequilibró, de modo que perdí el control de la caída; no era un salto elevado, pero pisé el pie del rival, que no tuvo culpa del suceso, y se produjo la lesión. Analizándolo en frío, después de escuchar el chasquido es lo mínimo que me podía pasar", rememora el futbolista, que estuvo media hora tendido sobre el césped, con el juego parado, a la espera de una ambulancia que no llegaba ("me veía en el suelo con el pie torcido, aunque no me dolía"). Después, traslado a Ronda, donde permaneció unas tres horas, con placas, inmovilización del pie y desplazamiento al Hospital de Jerez.

El central agradece en todo momento las atenciones del presidente del Recre, Antonio Flor, y del director deportivo, Ángel Soler, quienes le acompañaron de continuo (el viaje a Jerez se efectuó en el coche del presidente rojiblanco), así como las de Manolo Muñoz, que le esperaba en la ciudad vecina con sus pertenencias, a la una de la madrugada, sin olvidar las mostradas por el centro educativo donde trabaja, que se ha puesto a su disposición para lo que requiera.

Se trata de la lesión más importante sufrida por este central, básico en la defensa portuense, que el domingo vio cómo sus compañeros saltaban al Marcos Monge con una camiseta donde se inscribía el lema "Ánimo, profe". Seguidamente, observaba desde la grada la derrota ante el Jerez Industrial: "Se nos dan mal los conjuntos que se encierran y recurren al contragolpe, ya nos ocurría la campaña anterior. También hubo otros factores. No voy a hablar de mi ausencia, pero se echó de menos a Kike, que te ofrece mucha salida por banda derecha. Y admito que anduvimos algo espesos en el último tercio del campo", analiza.

El defensa, de 30 años, reconoce que ahora solo piensa "en las cuatro semanas que faltan para que me quiten el tornillo". Es la primera ocasión en que le intervienen quirúrgicamente como consecuencia de un lance de juego, pero en ningún momento ha dudado sobre la pertinencia de seguir practicando el fútbol: "Lo que me ha ocurrido me podría haber pasado en otra actividad. El deporte tiene muchas cosas buenas y, de vez en cuando, te toca alguna de estas", refiere. Tiene claro que no se va a desenganchar de la plantilla (que, por otra parte, cree mejor que la de la campaña precedente), asistiendo a entrenamientos y partidos. Víctor es, además, el encargado de llevar las multas, impuestas por llegar tarde a las convocatorias del técnico, llevar pendientes o no portar la ropa adecuada: "Si yo no estoy la gente se desmanda, y hay que sacar dinero para la comida de Navidad", bromea.