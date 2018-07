Vettel asalta Silverstone

El jefe de Renault deja la puerta abierta al fichaje de Alonso

Pese a que los últimos cambios en el organigrama de McLaren -la salida de Eric Boullier y la llegada de Gil de Ferran, Simon Roberts y Andrea Stella a los puestos directivos- parecen encaminados a mantener a Fernando Alonso un año más, hay otros equipos interesados en contratarlo, especialmente Renault. "No quiero alentar ese rumor", dijo Cyril Abiteboul, jefe de la escudería francesa. Pero no tardó en alentarlo: "Creo que Fernando tiene que decidir primero si quiere seguir pilotando en la Fórmula 1 o no. Nosotros estamos interesados en pilotos que quieran estar con nosotros a largo plazo. Podríamos llegar a un acuerdo con él, pero hacerlo por un año no tendría sentido". Se avecinan semanas de intensos rumores.