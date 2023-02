Vela: varios títulos asegurados en la Semana Olímpica Andaluza en la Bahía de Cádiz

Jornada de libro en la bahía gaditana el lunes 27 de febrero para el tercer y penúltimo asalto de la 18ª Semana Olímpica Andaluza, 23º Trofeo de Carnaval, resuelto con cinco pruebas más para los iQFOil y tres para las disciplinas ILCA y 420, marcadas por vientos de poniente de entre 12 y 14 nudos de intensidad en las tres áreas de regata.

Los nervios de cara a la gran final se traducían en varias salidas precipitadas en las clases ILCA, donde llovían las penalizaciones individuales. En las clases iQFoil lo más destacado era el cambio de formato de slalom a race, lo que ha venido a repartir justicia sobre todo en la flota femenina que navega con los Juveniles y que ayer tenían que competir en dos grupos.

Esa es la razón por la que la andaluza Pilar Lamadrid ya brilla en solitario entre las mujeres de la nueva tabla olímpica. La windsurfista del CN Puerto Sherry número uno del mundo, encadena hoy cinco nuevos primeros que la afianzan en el top de la clase, imbatida a lo largo de once pruebas. Por su parte la catalana Julia Gómez se vale de un 3º y dos 2º para amarrar el segundo puesto absoluto y primero Sub 21 con cuatro puntos más que la anfitriona, seguida a más de una decena de puntos por la checa Kristyna Pinosova, segunda Sub 21, categoría que tiene en el cuarto puesto a la andaluza del CN Sevilla, Lucía García Cubillana.

Entre los hombres se mantiene el empate en el absoluto entre el americano Noah Lyons y el gallego Tomás Vieito, aunque ahora es el español el que lleva la delantera gracias a su victoria en la última prueba del día sobre el visitante. La igualdad entre ambos es más que evidente, también en los pinchazos aunque ninguno de ellos ha bajado hoy del 7º en ninguna prueba.

El tercer puesto está ahora en manos del americano Gerónimo Nores, subida que debe a sus méritos con dos victorias parciales, seguido del balear Bernard Tomás que aunque se apea del podio, sigue primero destacado del campeonato Sub 21. El primer andaluz sigue siendo una jornada más el gaditano Fernando Martínez del Cerro a las puertas del top10.

Cambio de líder entre los windsurfistas más jóvenes, categoría Sub 19, entre los que ahora manda el polaco Stanislaw Trepczynski tras ganar cuatro de las cinco pruebas del día, con lo que consigue una renta de dos puntos sobre el checo David Drda, y uno más sobre su compatriota Maciek Pietrzak, tercero.

Por su parte el portugués Martim Mendes es que el más pierde, bajando del primero al cuarto puesto con pocas opciones de recuperarse. El primer español en el sexto puesto absoluto es ahora el andaluz Ángel Medina del RC El Candado, quien en su mano a mano con su hermano Antonio sale hoy victorioso por cinco puntos. Destaca también la subida del windsurfista del CN Puerto Sherry, Juan Pedro Guardiola, quien con su mejor jornada hasta el momento, recupera cinco puestos y se coloca 8º y tercer español.

Seis puntos suma ya de ventaja el canario Joel Rodríguez sobre su paisano Joaquín Blanco en el campeonato de España y el absoluto de ILCA 7. La regularidad premia a Rodríguez, 2º, 3º y 4º, a pesar de que Blanco ganaba hoy una prueba a la que llegó después de un 12º que descarta, y un 5º. Si bien aún no está dicho todo entre ambos, al primero le vale con no meterse en líos el martes. El tercer puesto a bastante distancia de los españoles está ahora en manos del finlandés Valtteri Uusitalo, con el luso Jose Mendes bajando al puesto octavo tras su peor día.

Mendes se mantiene líder Sub 21, categoría en la que el balear David Ponsetti sigue primer español, seguido con ocho puntos más por su compañero de territorial Jagoba Huercanos. El primer andaluz es Guillermo Flores del CN Río Piedras, ahora en el puesto 24º.

Cambios también en la clase ILCA 4, en la que el andaluz Roberto Aguilar se pone segundo por detrás del balear Xavier García, que recupera trono a falta de una jornada sumando dos tantos el lunes. Aguilar por su parte se crece con el viento y muestra sus cartas validando un 3º y un 4º. Ambos se jugarán el campeonato de España Sub 18 este martes con el permiso de otros aspirantes con las mismas ganas de triunfo.

Impresionante también la actuación del balear Sergio García, que en su pelea por el nacional Sub 16 que tiene ya en sus manos, se coloca tercero absoluto con tres puntos más que el andaluz. Entre las féminas, la hasta ahora líder, la balear Magdalena Villalonga, pierde el absoluto y el liderato femenino tras una jornada para olvidar que empezó con un fuera de línea con pena máxima. La primera chica Sub 18 es ahora la valenciana Irene de Tomas, seguida de la regatista andaluza del CNM Benalmádena, Noa Zabell, hoy 2ª en una prueba. En la categoría Sub 16, el campeonato de España femenino sigue firme en manos de la alicantina Berta Ramón.

En la clase ILCA 6, el andaluz Juan José Fernández y la belga Eline Verstraelen han mantenido un interesante mano a mano a lo largo de toda la jornada. Con dos 2º y un 1º del anfitrión y dos 1º y un 2º de la visitante, el regatista del CM Almería sigue primero pero recorta a dos puntos la distancia con la deportista belga, por lo que está obligado a seguir fino para rematar. El tercer puesto cambia de manos y está ahora en las del belga Anders Bultynck. La primera andaluza, segunda femenina Sub 19, sigue siendo un día más Paula Ruz del RC Mediterráneo.

En la clase 420 parece ya clara la victoria de la tripulación de José Medel y Pablo Fernández, que suman dos 1º y descartan un 2º como peor resultado en lo que va de campeonato. El segundo puesto con siete puntos más es para la pareja formada por susana Ridao y Marta Álvarez-Dardet, 1ª, 2ª y 2ª, y aunque se ausentaban, mantienen el tercer puesto con cuatro puntos más, la tripulación de Vicente Hernández y Fernando Flethes. Las tres tripulaciones pertenecientes al equipo de vela ligera del CN Puerto Sherry.