Vela: las tablas voladoras toman la Bahía de Cádiz

La Bahía de Cádiz vuelve a centrar la atención de la vela olímpica con la celebración desde este miércoles 9 de marzo hasta el domingo 13 del segundo evento del Circuito internacional de la clase iQFOil, el 'International iQFOil Games Cadiz', organizado por la Federación Andaluza de Vela al que acuden en torno a 150 deportistas de 18 países y entre ellos, algunos de los mejores windsurfistas del planeta.

Junto a mundiales y europeos, el que está a punto de comenzar es el evento más importante de la nueva disciplina olímpica que ha venido a sustituir a la tabla RS:X. Para su organización, la Federación Andaluza de Vela cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y Deporte, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte con la asistencia a los deportistas de la doctora María del Carmen Vaz.

Con respecto a la prueba inaugural del Circuito celebrada hace un mes en aguas de Lanzarote, la prueba andaluza atrae a otros países que se unen a la flota, como Japón, República Checa, Hungría, Polonia y Ucrania. La relación de naciones la completan Alemania, Brasil, Israel, Estonia, Italia, Polonia, USA, Portugal, Finlandia, Francia, Turquía y Eslovaquia.

Será además el primer evento donde estarán todas las diferentes categorías de edades, ya que los Sub 17 y Sub 19 que suelen competir por separado, estarán esta semana compartiendo las aguas gaditanas con los Sub 21 y Open, "la intención de este evento es que los jóvenes puedan compartir una regata con los mayores y aprender todos los días de ellos", señala Gonzalo Costa, secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFOil.

Al igual que ya ocurriera con las tablas Mistral y RS:X, la Bahía de Cádiz se ha convertido en uno de los lugares fetiche para la práctica de esta nueva modalidad olímpica, y la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, un referente en la organización de regatas que tienen a esta clase como protagonista.

Algo que atestiguan los máximos representantes de la clase, como señala Costa, "Estoy muy contento de hacer el segundo evento del año aquí en El Puerto de Santa María. Las condiciones de la Bahía son ideales para la práctica de esta nueva disciplina Olímpica de windsurf con hydrofoil. Las instalaciones de la Federación Andaluza de Vela son ideales, no hay muchos clubs a nivel mundial que tenga esta infraestructura. Veremos campeonatos continentales y mundiales sin duda muy pronto aquí".

En lo que a favoritos se refiere, en la flota de mujeres hay muchas candidatas al título y entre ellas, la gran favorita es la andaluza perteneciente al equipo del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, ganadora del primer evento del Circuito y la Semana Olímpica Andaluza, regata en la que ganó también la Copa de España.

Destaca asimismo su compañera en el equipo preolímpico español, la madrileña Nicole Van der Valden, ganadora recientemente de la semana de Vela de Lanzarote, la italiana Marta Maggetti, la polaca Zofia Noceti-Klepacka, la también andaluza Blanca Manchón (CN Sevilla) o la israelita Katy Spychakov, entre otras.

Entre los hombres, el favorito es el brasileño Mateus Isaac de Brasil, subcampeón en Lanzarote y bronce en el Campeonato de Europa Sub 21. España estará muy bien representada por el canario Ángel Granda, campeón de la Copa de España y la Semana Olímpica Andaluza, y sus compañeros en el equipo preolímpico nacional, el gallego Tomas Vieito y el andaluz Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) entre otros.

También entre los españoles destacan nombres como los de Aurelio Terry y Antonio Cueto del CN Sevilla, Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry, así como Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) o Curro Manchón (CN Sevilla) en las categorías superiores.

Para los mayores, esta es la segunda de las seis pruebas que completarán el Circuito que acabará en China a final de año, lugar que también acogerá el ultimo evento de los cuatro que tendrán los más jóvenes. El siguiente para todos pero por separado será en el Lago Di Garda.

Tras las últimas jornadas de entrenamiento y puesta a punto del material, el miércoles día 9 de marzo comienzan las pruebas clasificatorias, con cinco jornadas por delante hasta el domingo 13, día en el que se conocerá a los ganadores del 'International iQFOil Games Cádiz'.