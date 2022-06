Vela: la Bahía de Cádiz acoge el Campeonato de España de 420

Entre este jueves día 30 de junio y el domingo 3 de julio se celebra en aguas de la Bahía de Cádiz el Campeonato de España de vela de la clase 420, cita de máximo nivel que tiene como centro de operaciones el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela, organizadora del campeonato por delegación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Con tal motivo, se dan cita más de sesenta tripulaciones de ocho comunidades autónomas españolas, a los que se suman cinco tripulaciones de Brasil, una americana y otra portuguesa, todos ellos aprovechando su estancia en el centro de tecnificación donde entrenan periódicamente para medirse en regata con los mejores rivales.

Y es que a la cantidad de regatistas que acuden al campeonato, se une el nivel de la flota, garantizado por la participación de todos los ganadores de las Copas de España de las diferentes categorías celebrada en abril en aguas baleares. Entre ellos, la tripulación andaluza compuesta por los hermanos Fernando y Carlos Flethes, del CN Puerto Sherry, vigentes campeones absolutos de la copa nacional, título al que ahora pretenden sumar el campeonato.

Frente a los subcampeones de Europa 2021 estarán los segundos y terceros mejores de España, las tripulaciones del CN Arenal formadas por los campeones Sub 19, Ian Clive y Finn Mike, y la de Marc Mesquida y Ramón Jaume Villanueva. Tampoco faltarán los campeones Sub 17, los canarios Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín, y las tripulaciones femeninas ganadoras de la Copa de España; las baleares María Perelló y Marta Cardona, absolutas y Sub 19, y las canarias Sara Díaz y Lola Hernández, campeonas Sub 17.

Además de los Flethes, la comunidad anfitriona se arma formando tripulaciones con sus mejores exponentes. Es el caso de las tripulaciones de Patricia Báñez (CN Puerto Sherry) y Adriana Serra (RCMT Punta Umbría) y la compuesta por Marta Álvarez-Dardet y Paloma Flethes (CN Puerto Sherry) en Sub 17, categoría que en masculino contará con la tripulación de José Medel y Pablo Fernández, también del CN Puerto Sherry, al igual que la pareja formada por Susana Ridao y Elena Sofía Camacho, llamadas a defender el pabellón anfitrión entre las féminas con aspiraciones en absoluto y Sub 19.

El Campeonato de España se abre a las categorías Absoluto, Sub 19 y Sub 17, las tres en sus versiones masculino y féminas. Tras dos jornadas reservadas a la confirmación de inscripciones, medición de barcos y últimos entrenamientos, las pruebas clasificatorias darán comienzo el jueves 30 a partir de las 13:00 horas y se desarrollarán hasta el domingo 3 de julio con un máximo de doce en el programa.