Van Ansten suma éxitos a pares en el Circuito del Sol

El holandés Leopold Van Asten suma su segunda gran victoria de la semana en el Pequeño Gran Premio patrocinado por Frans Wijlaars. En la jornada de este sábado consiguió imponerse con ‘VDL Groep Falco’ (Clearway x Jalisco B), un KWPN gris de doce años, en una emocionante ronda de desempate con 16 binomios participantes que generó una gran expectación entre el numeroso público asistente. Sus rapidísimos 34.11 segundos resultaron imbatibles para el resto de los conjuntos, consiguiendo mantenerse en la cabeza de la prueba. Tras oír el himno nacional, Van Asten recibió su trofeo de manos de Frans Wijlaars, patrocinador de la prueba y amigo personal del ganador que se mostró visiblemente entusiasmado con el resultado de la prueba. Frans Wijlaars es propietario de una empresa holandesa de construcción y acondicionamiento de pistas que trabajó en la creación de las pistas verdes 16 y 17.

La brillante victoria de Van Asten, un reputado jinete que participó en las Olimpiadas de Atenas en 2004 y ha competido en numerosas Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo, se suma a la obtenida el viernes en una de las pruebas Ranking con ‘VDL Groep Urane de Talma’ y a una tercera posición con ‘VDL Groep Nino de Roton’. Actualmente ocupa el número 100 del Ranking Longines FEI.

El español Iván Serrano Sáez con ‘Rain Man’ (Chacco-Blue x Pilot) obtuvo la segunda posición, con un crono cuatro décimas por encima del holandés, con un precioso recorrido que fue atentamente seguido y aplaudido por los espectadores.

El suizo Thibaut Keller fue tercero con ‘Arley de Vayrie’ (Padock du Plessis x Quite Easy), el francés Pierre Alain Mortier con ‘Just Do It R’ (Action-Breaker x Baloubet de Rouet) cuarto y el irlandés Jeremy Sweetnam con ‘Brown Star Z’ (Big Star JR K Z x Numero Uno) cerró las posiciones de honor.

En cuanto al resultado del resto de las pruebas disputadas en la soleada jornada de este sábado, la hindú Maryk Sahney con ‘Flyer B’ fue la más rápida en el Big Tour 1.35, seguida por la sueca Ottilia Lundgren con ‘Melker Af Herred’ y la francesa Penélope Leprevost con ‘Deesse de Coquerie’.

Por su parte, en las pruebas de Medium Tour fueron el holandés Doron Kuipers con ‘Hollywood VK’ y el italiano Francesco Turturiello con ‘Jack Sirikit’ los vencedores en 1.40, una prueba que vio duplicados sus premios al superar el centenar de participantes. El alemán Maximilian Bremicker con ‘Clementinchen 2’ y el austríaco Max Kühner con ‘Milano’ ocuparon las dos posiciones disponibles, mientras que el francés Olivier Perreau con ‘Quantico 28’ y la norteamericana Julie Welles con ‘Greatfull’ hicieron lo propio con las terceras.

En 1.30, la británica Ashlee Harrison con ‘Astrid’s LAD’ se colocó en primera posición, seguida de la española Ainhoa Manero con ‘Turquoise D’Ivraie’, que también fue cuarta con ‘Bellefleur PS Z’. Por su parte, la italiana Alexa Larkin fue tercera con ‘Lady Angeles’ y quinta con ‘Giorgino 4’.

El japonés Taizo Sugitani consiguió una ajustada victoria en la prueba de Small Tour de 1.45 metros, la segunda más alta de la jornada. Montando a ‘Famous’ completó la segunda fase en 27.35 segundas, una décima más rápido que el irlandés Dermott Lennon quien, con ‘L’Esprit Hero Z’, se conformó con la segunda posición. La austríaca Bianca Babanitz con ‘Blair’ fue tercera.

El belga Manuel Thiry con ‘O’Special de Corlato’, la alemana Elena Appendino con ‘Iceman’ y el español Mario Villapalos con ‘Iroko VD Brouwershoeve’ fueron los mejores en Small Tour 1.35, mientras que de nuevo el irlandés Lennon con ‘Anthem in My Heart’ se impuso en 1.30, seguido por la británica Georgina Burchmore-Eames con ‘Kept Secret T’ y el belga Thibault Vermeulen con ‘Heart of Nabab’.

En una estrella los jinetes más destacados de este sábado de competición fueron la finlandesa Jone Illi con ‘Dolanda’ en 1.30; la británica Molly Davies con ‘Bayard’ en 1.20 y la suiza Stefania Perfetti con ‘Ensing’ en 1.10.

La competición continuará este domingo en el Andalucía Sunshine Tour, evento patrocinado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de Turismo y Deporte de Andalucía, con una docena de pruebas, entre las que destaca el Gran Premio que se saltará a 1.55 metros en la pista principal David Broome. Además, se celebrarán los GP de Medium Tour y Small Tour en la pista 1 Hickstead. Todas estas pruebas son calificativas para el Ranking Longines FEI.