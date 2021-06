Vacarisas recupera el ritmo en Chiclana

Lucas Vacarisas, jugador barcelonés miembro del ProSpain Team de la RFEG y actual Campeón de España, está disputando su primera temporada en el Challenge Tour, al que llegó tras su victoria en el Alps de Sevilla el año pasado; la semana pasada acabó en el puesto 18º y continúa cómodo esta semana en un recorrido en el que ha aprendido a recuperarse de las situaciones más complicadas. Salió por el 10 e hizo bogey, "un hoyo que no se me da bien, el viernes pasado hice triple bogey y tengo un mal recuerdo, así que había que salir de ahí lo mejor posible y seguir"; y así lo ha hecho, saldando la vuelta con 9 birdies, 5 de ellos consecutivos desde el 2 al 6 para un total de 64 golpes.

"Estoy contento porque me he recuperado bien del inicio y he conseguido sacar una buena vuelta. Este es un campo bastante justo, si juegas bien, tienes recompensa. ¡Ojalá jugásemos más semanas aquí! Y en estas condiciones porque el campo está realmente bien. Ha sido un gran día de putt, empecé con la confianza un poco baja, pero cambié la forma de patear y voy mucho más cómodo. No he cometido errores graves y he sabido aprovechar las oportunidades que he tenido, aunque podría haber hecho algún birdie más con opciones, pero me quedo muy satisfecho de la vuelta. El año pasado jugué el Alps Tour y me parece un circuito fantástico para empezar, tuve un gran comienzo y la verdad es que aprendí muchísimo. Llevo pocas semanas jugando en el Challenge Tour pero en cada torneo cojo más experiencia y siento que voy aprendiendo y mejorando. Aquí estoy disfrutando cada día y tratando de sacar lo mejor de mi juego cada día".

El irlandés Conor Purcell es el que más se acerca al saldar la primera vuelta con 8 birdies y un bogey para 7 bajo par, pero les van pisando los talones cinco jugadores de peso con 6 bajo par: el ganador del Challenge de Cape Town JC Ritchie, los británicos Marco Penge y Jordan Wrisdale, el neozelandés Daniel Hillier y Daan Huizing, el holandés que ganó a Eduard Rousaud el Challenge de Irlanda en play-off.

A tan sólo tres golpes del líder está el ganador de la semana pasada, Kristof Ulenears, que mantiene su buen ritmo de juego con 5 birdies y sin cometer errores por este campo en el que se encuentra tan cómodo, para 67 golpes: "He pateado fenomenal, estoy muy contento con cómo he jugado. Creo que hoy es el día que más tranquilo he salido al campo de toda la semana, después de un día de descanso y playa, he cargado las pilas y ya estoy listo para tres días más de golf".

Este miércoles, al finalizar la segunda vuelta se hará el corte en la clasificación, que pasarán los 60 primeros y empatados, que serán los que luchen por el título en las dos jornadas finales, el jueves y viernes.

El Challenge de España cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf - Loterías y Apuestas del Estado y la Real Federación Andaluza de Golf, y con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Allianz, AON, EDP Solar Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Solán de Cabras y Hospital Viamed Novo Sancti Petri. El organizador es JGolf. El Challenge de España apoya la celebración de la Solheim Cup 2023.