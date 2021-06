Última parada para el Conil

No hay marcha atrás. El Conil CF disputa en el mediodía de este domingo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros el último encuentro de la temporada. Una cita en la que se juega la permanencia en Tercera División. El Sevilla C no se juega nada, pero hay otros equipos sevillanos en apuros que podrían contar con la ‘motivación’ de los hispalenses.

La realidad es que el Conil depende de sí mismo para seguir en categoría nacional. Una victoria dejaría en un segundo plano lo que sucediera en el Castilleja-Lebrijana y Coria-Arcos. Si los de Lázaro Canto no se quedan con el premio completo, tocará hacer cuentas. El Conil le gana el goal averague al Castilleja, el Castilleja se lo gana al Coria, y el Coria se lo gana al Conil. En el triple empate se salva el Castilleja.

Lázaro, que puede disponer de Manolete tras cumplir sanción federativa, afirmaba en la previa que “vamos a la Ciudad Deportiva a luchar por el objetivo, tenemos que ganar y vamos a darlo todo por conseguirlo”. “Creemos que podemos lograrlo, y tenemos que dar todo lo que nos queda en este último partido para que así sea. Llegamos tras la victoria ante el Gerena, que ha reconfortado al grupo, y dependemos de nosotros para lograr la permanencia”.

Del rival, dijo que “tiene un gran equipo con jugadores con mucha proyección, y que nos lo va poner muy difícil”. “En el campo se tiene que ver lo que nos jugamos”.