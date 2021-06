Ulenaers mantiene el liderato en Chiclana

Kristof Ulenaers no cede el liderato tras la tercera vuelta del Challenge de Cádiz que se está disputando en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri donde manda con 19 bajo par y una ventaja de 7 golpes sobre Hurly Long a falta de una vuelta. Lucas Vacarisas y Alfredo García-Heredia comparten la décima posición.

Este sábado era el moving day, el día en el que la clasificación suele variar, pero el belga no se movió de la primera posición manteniendo una distancia considerable, aunque le pisan los talones Long, ganador en Italia el año pasado, Knappe y Karlsson, que luchan por volver al Tour Europeo. Ni su escasa experiencia, ya que es el primer torneo del Challenge Tour que disputa y lo hace por invitación, ni su juventud, ni las noches de nervios, y ni siquiera los ganadores del Tour Europeo a los que se ha enfrentado desde que empezó el torneo, le hicieron temblar el pulso y, muy al contrario, se mantiene firme sin ceder el liderato.

Ulenaers, fan incondicional de Tiger Woods y del swing de Rory McIlroy, firmó cuatro birdies, un eagle y un bogey para 67 y un total de menos 19.

“La verdad es que me encuentro muy cómodo en el campo, con este tiempo, con mi caddy que es un amigo de Marbella con quien coincidí en la Universidad, todo ello combinado dan como resultado los 19 bajo par. También he salido a jugar nervioso, pero en cuanto he hecho el primer birdie en el hoyo 2 he recuperado la confianza, y el eagle del 13 me ha dado tranquilidad para enfrentar los últimos hoyos. Todo esto significa mucho para mí, jugar tan bien, estar aquí, las entrevistas… No me puedo creer lo que estoy viviendo, estoy feliz. Este domingo prefiero salir sin esperar nada más que disfrutar del día”.

Por su parte, Hurly Long está en segunda posición con 12 bajo par y en tercera Alexander Knappe con menos 10. El sueco Anton Karlsson ha firmado la mejor vuelta del torneo, con dos eagle y 4 birdies para 64, menos 8.

Mientras, el asturiano Alfredo García-Heredia y el barcelonés Lucas Vacarisas (miembro del ProSpain Team) comparten la décima posición con 7 golpes por debajo del par.

García-Heredia selló 69 golpes para menos 7. “Por quinta vuelta consecutiva he hecho un doble bogey y así no se pueden hacer menos golpes. No sé qué pasa porque no son golpes catastróficos, pero no me libro del doble bogey, estaba haciendo una buena vuelta con 4 birdies pero el doble bogey siempre me espera por algún lado y así es difícil hacer 6 bajo par”.

Vacarisas hizo cuatro birdies y tres bogeys, dos de ellos en los dos últimos hoyos, para acabar con 71, menos 7. “Desde el hoyo 3 que he pegado un mal golpe, he ido arrastrando pero he conseguido sacar birdies adelante. La clave han sido los hoyos 13 y 14, que eran asequibles y no he hecho birdie y he acabado jugando muy mal los tres últimos hoyos. Ha sido un día muy luchado, pero es un campo muy bueno en el que no te puedes confiar, puedes hacer 6 menos o te puedes hinchar. La clave es tener opciones de eagle en los pares 5 y yo no la he tenido”.

Este domingo se disputará la jornada final, que comenzará a las 8:00 en partidos de tres jugadores; el partido del líder saldrá a las 12:30 y al finalizar se hará la entrega del trofeo al ganador.