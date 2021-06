Ulenaers reafirma su liderato en el Real Club Novo Sancti Petri

El belga Kristof Ulenaers lo ha vuelto a hacer, a pesar de su juventud e inexperiencia, ese arranque con un doble bogey en el hoyo 3 no le ha frenado para repetir resultado de 67 golpes en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri y mantener el liderato en solitario con 14 golpes bajo par. Kristof patea con guante, ¿por qué? pues tan simple como que porque, cuando llevaba ya unos años jugando así, nadie le había dicho que se lo tenía que quitar para patear, y cuando las cosas salen bien, mejor no cambiarlas.

Este viernes, a pesar de ese comienzo ha conseguido compensarlo con siete birdies y un eagle para seguir adelante con su sueño, algo que le faltaba este viernes: "He dormido fatal, estaba nerviosísimo y se ha notado al comienzo de la vuelta con ese doble bogey. He hablado con mi caddie, me ha calmado y me ha ayudado a concentrarme golpe a golpe y mi objetivo hoy era mantenerme bajo par. Y sin embargo he pateado espectacular, he tenido dos golpes especialmente buenos, el del 11 que he pegado un tirazo para eagle, y el 17, el hoyo más difícil del campo donde he pegado probablemente el mejor golpe de mi vida".

El jugador que más se acerca al líder es el alemán Hurly Long, ganador del Challenge de Italia el año pasado, que ha firmado 66 golpes para un total de 10 bajo par. El español mejor clasificado, en 4º puesto con un total de 6 bajo par es Lucas Vacarisas, miembro del ProSpain Team, que dio el salto al Challenge Tour a través de su magnífico rendimiento en el Alps Tour en la pasada temporada. En la primera jornada firmó 70 golpes, y salió a disputar la segunda por el hoyo 10 que saldó con triple bogey.

"Ha sido rarísimo, desde el centro de la calle he pegado un hierro a 5 metros por la izquierda del green y no hemos sido capaces de encontrar la bola. Han pasado los 3 minutos y he tenido que volver atrás, le he pegado al mismo sitio, corbata y triple bogey, un misterio total, no sé dónde habrá ido esa bola. En esas situaciones, cuando no lo puedes controlar, no queda otra que reírse, ¿qué vas a hacer? A partir de ahí he intentado jugar como si no hubiese pasado nada y he hecho 7 birdies, así que, ¡a por el fin de semana! Una cosa así no te puede sacar del torneo. Me encuentro bien en mi primera temporada del Challenge Tour, me voy adaptando pero noto que me falta experiencia. Exige mucho pero tengo que tener confianza y seguir trabajando, y las cosas saldrán, solo tengo que esperar mi momento".

Diez españoles pasan el corte

Este viernes se ha hecho el corte en la clasificación, que ha quedado en el par y lo han pasado un total de 10 españoles que lucharán por el título durante el fin de semana: Lucas Vacarisas (-6), Manuel Elvira (-4), Alfredo García-Heredia (-4), Emilio Cuartero (-4), Alex del Rey (-4), Mario Galiano (-1), Santiago Tarrío (-1), Iván Cantero (-1), Jordi García del Moral (Par) y Borja Virto (Par).

Este sábado se disputará la tercera jornada del Challenge de Cádiz que comenzará a las 8:00 horas en partido de 3 jugadores; el partido del líder saldrá a las 12:24 horas.

El Challenge de Cádiz, cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf y la Real Federación Andaluza de Golf, y con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, el Consejo Superior de Deportes, Loterías y Apuestas del Estado, EDP Solar, Allianz, AON, Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Solán de Cabras y Hospital Viamed Novo Sancti Petri. El organizador es JGolf. El Challenge de Cádiz apoya la celebración de la Solheim Cup 2023.