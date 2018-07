Transparente y moderno

La RFEF pretende que la temporada se cierre el 25 de mayo con la disputa de la final de la Copa del Rey, pero no es una fecha definitiva. Será el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que decida en su papel de árbitro este asunto y el calendario final de la Liga.

Posteriormente se procedió a aprobar un calendario que por primera vez tendrá un carácter asimétrico, según reclamó La Liga, la patronal de clubes. Es decir, el orden de las jornadas de la primera vuelta no coincidirá con el de la segunda. La Liga arrancará el fin de semana del 18 y 19 de agosto y el final del torneo será el 19 de mayo. Las fechas del duelo entre Barcelona y Real Madrid serán el fin de semana de 27 y 28 de octubre, en el Camp Nou y correspondiente a la décima jornada,y el fin de semana del 2 y 3 de marzo en el Bernabéu, de la vigesimosexta.

Además, la Asamblea General aprobó un sueldo de 170.000 euros anuales para Rubiales, una cantidad ajustada a los estatutos del organismo. La Federación también confirmó que Rubiales no percibe ninguna cantidad adicional procedente de UEFA o FIFA. El ente rector del fútbol español anunció una época de transparencia en la que se depuren responsabilidades anteriores y se imponga una línea recta en la gestión.

"Vamos a ganar el futuro, a conseguir una Federación en la que se controle cada euro que se gasta, donde la igualdad no sea una utopía, donde la mujer coja las riendas y tenga un papel protagonista, donde el fútbol sala y el fútbol playa, en otros tiempos olvidados, sean parte del motor de esta Federación", manifestó Luis Rubiales, el nuevo presidente de la RFEF, en la apertura de la Asamblea General.

Tebas rechaza la fecha de la final de Copa y decidirá el CSD

El presidente de La Liga, Javier Tebas, rechazó que la final de la Copa del Rey se juegue el sábado 25 de mayo y planteó las fechas del 20 ó el 27 de abril para su celebración, a la espera de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se pronuncie ante la falta de acuerdo con la Federación. "No queremos que sea el 25 de mayo. Hablamos de 20 ó 27 como forma alternativa por un tema de optimizar la semana, los valores audiovisuales y demostrar que somos una industria moderna. Es lo queremos, pero decidirá el CSD", dijo. Tebas asistió a la Asamblea General de la RFEF en la que se aprobó el calendario de la temporada próxima, con la fecha del 25 de mayo para la final copera a expensas del arbitraje del CSD. "Cuando no nos ponemos de acuerdo en el tema del calendario hay que someterse al arbitraje del CSD porque lo establece el convenio de coordinación. Nosotros pensamos que el calendario está aprobado, la federación opina que no y tendrá que ser el CSD quien decida".