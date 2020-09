Sorpresa final en el desenlace del Campeonato de España de 420 en la Bahía de Cádiz, con la victoria final de la tripulación de los gallegos Jacobo García y Antoni Ripoll sobre las baleares Neus Ballester y Andrea Perelló que defendían el liderato provisional desde la primera jornada.

Con dos pruebas disputadas el sábado 12 de septiembre, el campeonato no se decidía hasta la última, en la que un 3º de los gallegos que venían de ganar la primera prueba, frente a un 14º de las chicas con un 7º anterior, sentenciaban el absoluto del lado de los subcampeones de Europa Sub 19 por dos puntos. Ambas tripulaciones logran el doblete al ganar el absoluto y Sub 19 en versión masculino y féminas, y junto a ellas en el podio, el tercer puesto es para los canarios Patricia Reino y Pablo Garcia, puesto que deben a su jornada más regular con un 3º y un 4º.

No hay sorpresas en los campeonatos de España Sub 17, donde se confirman los títulos a manos de María Perelló y Marta Cardona y de Pau Mesquida y Laura Martínez, ambos de la territorial balear. Perelló y Cardona se han mostrado muy superiores a lo largo de toda la semana, peleando con las categorías superiores hasta firmar la séptima plaza absoluta. Los podios se completan con las tripulaciones de las canarias Alejandra Pérez y Ana Bautista, y la compuesta por las gallegas Stella Maris y María Núñez entre las chicas, y los baleares Antonio Martino y Carlos Rodríguez y los catalanes Pau Llibrevinyes y Alberto Marsans, segundos y terceros, respectivamente, entre los chicos.

En Sub 19 también suben al cajón de ganadores, en féminas, las baleares Marina Garau y Blanca Cabot, y Paula Van Wieringen y María del Mar Gil, ambas de la territorial balear en el segundo y tercer puesto, respectivamente, y las tripulaciones de los catalanes Sebastián Riquelme y Miguel Pérez, quienes de pelear por el título y con una última jornada para olvidar, se clasifican segundos en su categoría y cuartos absolutos por delante de los canarios Samuel Beneyto y Guillermo Lancho, terceros.

No fue un buen día para los andaluces Fernando y Carlos Flethes, que pierden pie en el podio y se clasifican quintos Sub 19. Aun con sabor agridulce por haber tenido el tercer puesto de su categoría en sus manos, la tripulación del CN Puerto Sherry puede sentirse muy orgullosa de clasificarse entre los mejores del campeonato en el décimo segundo puesto. La extraordinaria actuación de las tripulaciones baleares hacen posible que esta territorial consiga el título de campeona de España por Autonomías.

Espectacular despedida al Campeonato de España de 420 en la bahía gaditana donde ayer mandó el viento de levante, como decían algunos de los visitantes, "el viento de aquí". Con una intensidad superior a los 18 nudos, el objetivo hoy era mantener el tipo en unos tramos muy rápidos y unos pasos de baliza de infarto entre una flota que navega muy apiñada dada la extrema igualdad entre ellos. Con dos pruebas más el sábado y un total de diez, termina un campeonato justo en el que flota y condiciones han rozado la excelencia hasta un cierre por todo lo alto.

Tras la regata se celebró la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), en un acto en el que acompañaban al vicepresidente de la Federación Andaluza de Vela, José María Escribano, el delegado territorial de la Consejería de Educación y Deporte, Miguel Andréu, y la concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos. De acuerdo a los protocolos de detección y prevención frente a la pandemia Coronavirus Covid-19 al mismo asistían solamente los ganadores y ocupantes de podios y algunos miembros de la organización.