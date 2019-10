Ante la ausencia por sanción de Tito García Sanjuán en los próximos cuatro partidos, ante Cádiz B, Algeciras, Córdoba y Cartagena, los que llevarán las riendas del equipo desde el banquillo serán el preparador físico, Pol Llorente, y el hombre que viene siendo el segundo de los últimos cinco entrenadores que han estado en el San Fernando, Nono Olvera.

De la sanción, García Sanjuán no quiso hacer muchas declaraciones y sólo manifestó que “hay que acatarla porque no queda otra. No se trata de decir si es justa o no, si es excesiva o no, sólo queda acatar la decisión y cumplir la sanción sin que perjudique demasiado”.