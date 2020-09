Tirón de orejas de Stankovic a su plantilla

Tras el empate cosechado ante el Xerez CD (2-2 y derrota en los penaltis), en un nuevo envite de pretemporada, en este caso dentro del Trofeo Rafa Verdú, el entrenador del San Fernando CD, Jovan Stankovic, atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus impresiones del encuentro.

Sobre la diferencia de juego mostrada entre las dos partes, el técnico azulino comenzó afirmando que "en la primera parte no hemos estado bien, hemos entrado en el partido fríos, sin ganas…". "Esto no va a ocurrir más, seguro, porque no es normal que un equipo de Segunda B que aspira a hacer grandes cosas entre así en un partido, y a lo mejor en una parte es mi culpa, pero seguro que lo vamos a mejorar".

Además, reconoció que "tenemos que jugar los noventa minutos como en la segunda parte: con ganas de atacar, de presionar arriba, con una actitud diferente". "En la primera parte nos han marcado dos goles después de dos errores defensivos nuestros y en la segunda parte hemos entrado con muchísimas ganas y era solamente cuestión de tiempo el marcar gol porque se veía que estábamos creando ocasiones".

Por otra parte, mostró su satisfacción con los minutos de Javi Fernández y de Matías Ramos, los primeros que suman como azulinos. "Hemos tenido a Javi como un líder en el equipo, hoy ha jugado los noventa minutos y ha demostrado que es un buen fichaje y Matías ha estado poco tiempo pero también ha demostrado que se merece estar aquí y que contamos con él, es un portero joven y con futuro".

Stankovic sabe que aún dispone de 20 días por delante hasta que comience la competición en el subgrupo que le ha correspondido en Segunda División B, si bien el preparador del San Fernando entiende que hay aspectos que deben quedar claros desde un primer momento para que la actitud del equipo sea la adecuada a la de un aspirante a la zona alta.