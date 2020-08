La Tercera División dará comienzo el 18 de octubre

Si se juega más de la mitad, liga válida; si no, temporada cancelada

La Federación Andaluza detalló parte del Plan A para las competiciones 2020-21 pero no avanzó demasiado del Plan B y C que guarda en la recámara por si las previsiones no pueden cumplirse a causa del coronavirus. Eso sí, al hablar del aumento del número de descensos la próxima temporada para que los grupos y categorías recuperen la normalidad -esta pasada temporada, al no haber descensos, ha aumentado el número de equipos en todas las categorías-, el presidente de la RFAF aseguró que la situación no se repetirá en la temporada 20-21 ni aunque se cancele por coronavirus como sucedió en la pasada campaña 19-20. Así, Pablo Lozano aseguró que si se juega más de la mitad de una competición -el 50% dijo-, la clasificación servirá para determinar ascensos y descensos, y si se juega menos de la mitad, la temporada sería declarada nula, por lo que no habría ni ascensos ni descensos de categoría.