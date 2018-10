El Conil, borrón y cuenta nueva

El Conil recibe este domingo (12:30 horas) al San Roque de Lepe en un encuentro en el que el primer objetivo local no puede ser otro que hacer borrón y cuenta nueva después de lo sucedido el anterior fin de semana, que se saldó con un batacazo inesperado en Utrera (5-0) que cortó de golpe y porrazo una buena racha en la que se habían sumado 10 de 12 puntos posibles para abandonar la zona baja.

Francisco Javier Zafra "Tenemos que pasar página ante un rival muy bueno, hecho para estar arriba"

“No queda otra que olvidar cuanto antes ese partido, sin duda el peor de toda la temporada. No sé qué nos pasó, pero lo cierto es que no nos salió nada y a ellos les salió todo”, lamenta el entrenador del cuadro amarillo. Javier Zafra avisa del peligro del rival de turno, un conjunto “muy bueno, hecho para estar arriba (marcha sexto) y con gente muy física”.

El técnico roteño no podrá contar con Álex Expósito, que cumple sanción por acumulación; Rubén Díaz, expulsado por doble amarilla en Utrera; Narváez, que sigue sin recuperarse; Bonomo, también lesionado, y Dani Márquez, que contrae matrimonio. Además, el tránsfer de Fran Mejías no ha llegado a tiempo y no podrá debutar.