'Taboox' gana la XX Regata Proyecto Hombre

La embarcación 'Taboox' de Ángel María Gutiérrez con base en el CN Puerto Sherry, se ha proclamado vencedora de la veinte edición de la Regata de Cruceros Proyecto Hombre, regata a beneficio de la ONG del mismo nombre con la que el RCN de El Puerto de Santa María baja el telón a la temporada de Cruceros. Impresionante un año más la respuesta de las tripulaciones y de muchos amigos de la Vela a la convocatoria realizada por el club portuense, llegando a la treintena de barcos en una travesía solidaria donde lo más importante no era alcanzar la victoria.

En esta ocasión y a diferencia de años anteriores, la flota ha completado una travesía de 22 millas náuticas entre Chipiona y El Puerto de Santa María, con pasos por las balizas Salmedina y El Quemado, como complemento a la Travesía Almirante Cervera celebrada un día antes con el recorrido inverso. La salida en Chipiona se daba bajo vientos de 12 nudos de intensidad que fueron subiendo hasta los 15 durante el recorrido, completando una jornada brillante a pesar de las nubes y los chubascos intermitentes.

Después de tres horas aproximadas de navegación, el primer barco en tomar la llegada era el 45 pies 'Leiden' de Leonardo Ulecia con bandera del RCG Vistahermosa, superado tras la compensación de tiempos por el X412 de Gutiérrez por 4’40”, con el tercer puesto a manos del Brenta 24 'Estero Blanco' del presidente del RCN de El Puerto de Santa María, Santiago Villagrán, completando una gran travesía.

En el cuarto puesto se clasifica el Dufour 34 'Thyra' de Santiago García, también con bandera del club organizador y ganador entre los barcos con Tripulación Reducida. Le siguen por este orden el Starlight 29 'Buzz Lightyear' de Eric Perignat del RCN de El Puerto de Santa María, el Grand Soleil 'Adriana' de Carlos Rábade por el CN Español, el First 31.7 'Hooper' de Michael Metz con bandera del CN Sancti Petri, el Dofour 44 'Pantalán Zero' de Jordi Domenech con base en el RCN de El Puerto de Santa María, el Centurion 40 'Chawa' de Álvaro Mackinlay del CN Puerto Sherry, y cerrando el primer grupo de diez, el First 40.7 'Chaitan II' de Jose Aurelio San Román del CN Puerto Sherry.

En la general por clases, en ORC A vence 'Leiden', seguido de 'Adriana' y 'Pantalán Zero', en ORC B junto a 'Taboox', el segundo y tercer puesto es para 'Estero Blanco' y 'Buzz Lightyear', y en Reducida, escoltan al 'Thyra', 'Chawa' y el Drac One Tone 'Orion' de Gabriel Mateos con base en Puerto Sherry.

"Ha sido una regata muy bonita, nosotros hemos salido muy bien y hemos hecho lo que se ha podido", señala Miguel Romero Valdespino, armador del Hallberg Rassy de 38 pies 'Sultán' con bandera del CAND de Chipiona, que ha participado junto a tres amigos y compañeros de recuperación venidos expresamente de Barcelona. Preguntado acerca de la estrategia en la regata, añade que "se trataba de apretar y aguantar", unas palabras que bien pueden ser un paralelismo con la que ha sido su lucha contra la enfermedad durante años.

Finalizada la regata y ya en el RCN de El Puerto de Santa María, los ganadores y acompañantes en los diferentes podios participaban en la comida marinera, a la que se unían las personas inscritas en el 'barco 0' y posteriormente se celebraba la entrega de trofeos en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto que contó con la presencia de Luis Bononato, director de la ONG Proyecto Hombre, junto al presidente Villagrán, Eric Perignat y Juan Castañeda, comodoro y gerente del RCN de El Puerto de Santa María, respectivamente.

"Es muy especial estar aquí otra vez para agradecer tanta generosidad por parte de los participantes y de la organización, gracias de corazón por acudir a la llamada del club un año más", señaló emocionado Luis Bononato, director de la ONG Proyecto Hombre, que añadía que "me gustaría deciros a todos los que habéis participado de una u otra forma que seguiremos trabajando sin descanso para devolver tanta generosidad", concluía al dirigirse a todos los presentes.

La XX Regata Proyecto Hombre ha contado con la organización del RCN de El Puerto de Santa María que cuenta con la colaboración del CAND de Chipiona, la Federación Andaluza de Vela, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, La Venencia y Bodegas Williams&Humbert.