Una Supercopa sin precedentes

Tampoco es el mismo equipo el vigente campeón de Liga y Copa, que se despidió del mágico Andrés Iniesta e incorporó al chileno Arturo Vidal, así como a los brasileños Arthur y Malcom y al francés Clement Lenglet, ex del Sevilla que, como Aleix Vidal, pero en el bando contrario, se enfrentará a sus ex compañeros.

Ambos equipos podrán alinear a todos los extracomunitarios

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recordó que en la final de la Supercopa que disputan este domingo a partido único en Tánger el Barcelona y el Sevilla no habrá restricciones para la participación de jugadores extracomunitarios. Según explicó en un comunicado la Federación, se trata de una "competición oficial de ámbito estatal, tutelada y organizada por la RFEF" que, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, "no está calificada como de carácter profesional". "Es por ello por lo que, de conformidad con el marco legal aplicable a las competiciones futbolísticas oficiales no calificadas como profesionales, no existe ninguna restricción para la participación de jugadores extracomunitarios en dicha competición", añade el texto. Según recuerda, la disposición adicional Segunda de la ley 19/2007, de 11 de julio establece que "debe eliminarse cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación en actividades deportivas no profesionales, como la Supercopa de España, de los extranjeros que se encuentren legalmente en España". "Por tanto, en la Final de la Supercopa de España, nunca ha sido limitado el número de extracomunitarios que participan, teniendo plena libertad ambos equipos finalistas para alinear a cuantos consideren oportunos", concluye la nota. Por este motivo, ambos conjuntos podrán incluir en sus equipos a los jugadores que consideren oportunos sin importar la nacionalidad.