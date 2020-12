Stankovic entona el 'mea culpa' en el San Fernando

El entrenador del San Fernando Club Deportivo quiso convocar a los medios de comunicación para, de alguna forma, disculparse de su actitud tanto durante el partido ante el Algeciras (1-2) como, posteriormente, en la rueda de prensa donde no admitió pregunta alguna y se marchó dejando sin una versión amplia de lo sucedido a los compañeros de los medios.

Pasados algunos días desde la última derrota del equipo azulino, el técnico es consciente de que el sábado se jugará casi su último match ball y, de paso, dio a conocer cuál es el estado en el que está el entorno azulino en unos momentos de enorme preocupación.

“Quería pedir disculpas –comenzaba la alocución Stankovic- por mi reacción el día del partido. Sé que no actué bien y quiero pedir disculpas a todos vosotros y al club por mi actitud. Venía de un partido con máxima presión y en caliente no reaccione como debo hacerlo”, explicaba el preparador.

Seguidamente señalaba que “esta semana estamos trabajando para que el equipo reaccione y a pesar de las bajas estamos trabajando sobre los errores para preparar el partido del sábado”. “Soy consciente de que hay presión por sacar adelante los resultados y mis jugadores y yo estamos haciendo lo máximo para salir de esta situación”.

En el plano personal, Stankovic señalaba que “estoy bien”. “Está claro que he pasado malos días porque estamos en un momento complicado, pero esto es el fútbol. Es normal que la afición no esté contenta, por eso estamos trabajando más fuerte aún esta semana y creo que ante la Balona saldremos a por todas para conseguir los tres puntos”, lanzaba como deseo.

En cuanto a la solución a los problemas que está teniendo el equipo, sentenciaba que “estamos trabajando para revolucionar el equipo, para buscar alternativas y para que las cosas, de una vez por todas, nos salgan bien”, enfatizaba antes de añadir sobre sus jugadores que “es normal que estén fastidiados estas dos semanas porque los resultados no han acompañado, pero buscaremos soluciones entre todos”.

Stankovic indicaba sobre su continuidad en el banquillo que “no temo por mi puesto, pero estoy muy preocupado, porque estoy en un gran club, que trabaja una enormidad y sería una pena no continuar aquí porque este club tiene todas las sensaciones de convertirse en un club grande”. “En un mes, dos meses o dos años estoy convencido de que el San Fernando será grande, porque está trabajando de una manera impresionante. No temo porque nunca he tenido miedo, pero me entristecería mucho no seguir, aunque por otro lado lo veo normal porque si los resultados no acompañan… Yo voy a respetar todas las decisiones y el sábado iremos a muerte. Es lo que me preocupa ahora mismo”.

El técnico serbio trataba de exteriorizar que no ha perdido la ilusión porque “soy un profesional y vivo rodeado de ilusión y, tal y como dije el pasado sábado al terminar el partido ante el Algeciras, tengo las fuerzas suficientes para continuar”.

Para acabar se sinceró ante los medios y se le notó como un hombre que necesita imperiosamente la victoria de su equipo, enderezar el rumbo y en el horizonte solamente está el partido del sábado ante la Balona (18:00 horas).