Martin Simonsen, jugador habitual del Tour Europeo, ha logrado mantener el liderato y ampliar su ventaja en el Andalucía Challenge de España con la disputa de la segunda jornada el viernes 6 de noviembre en Chiclana.

El danés realizo una vuelta impecable de golf en la que sólo ha cometido dos errores frente a los cinco birdies, el más gratificante de ellos en uno de los hoyos más difíciles del recorrido, el 18, donde la ha embocado desde el bunker para finalizar su vuelta con 69 golpes para un total de 9 bajo par.

Simonsen contó que "ha sido magnífico terminar con birdie en un hoyo tan complicado, ¡no me lo esperaba! Porque del 16 al 18 son hoyos en los que puedes hacer bogey fácilmente. ¡Tendré que volver a intentarlo! He jugado bien, pero he tenido muchas opciones que no conseguía rematar. Aún queda mucho por decidir en el torneo, sólo llevamos la mitad y queda la otra mitad; este es un campo en el que cualquier jugador puede hacer 8 ó 9 bajo par si tiene un buen día. ¡Ojalá sea yo!"

El jugador nórdico le saca cuatro golpes de ventaja al segundo clasificado, el sueco Cristofer Blomstrand que ha hecho 69 golpes para menos 5, y 6 a los españoles mejor clasificados en el torneo, Emilio Cuartero y Daniel Berna que comparten la quinta posición con 3 bajo par.

Emilio Cuartero, que firmó 69 golpes, ganó el año pasado en el torneo del Challenge Tour en Irlanda "por la cabeza. Venía jugando mal y decidí llevarme a un amigo de caddy a Alejandro Orpianesi, que me ayudó muchísimo. Ahora estoy jugando mucho mejor que en aquel momento, pero esta semana estoy un poco irregular en el sentido que pego tiros muy, muy buenos, pero de vez en cuando tiros no tan buenos. Hoy he hecho birdies con buenos hierros en hoyos complicados; en cambio luego llegan los hoyos más facilones y no hago birdies fáciles".

Cuartero añadió que "la clave es que me voy dejando putts cortitos pero algún hoyo me ha salido caro. En general estoy contento, he empezado a trabajar con Miguel Ángel Duque y la progresión está siendo buena. La situación actual no ayuda, es todo muy extraño, lo que está pasando, lo que nos cuentan… cada mañana escucho y leo cosas de actualidad, de economía para poder rebatir, porque si voy a opinar, quiero saber, no me gusta que la gente opine sin saber, y cada día me callo menos".

El soriano Daniel Berna hizo tres birdies y dos bogeys para 71 y un total de 3 bajo par en este torneo que supone "un regalo. Este año he podido jugar los torneos del Alps Tour y he mantenido la tarjeta. La verdad es que pensaba que podríamos jugar mucho menos, y dentro de lo malo de la situación, al final he podido jugar 10 o 12 torneos y estoy encantado de poder jugar estos dos Challenge".

Hoy se ha hecho el corte en la clasificación del Andalucía Challenge de España, que ha quedado en 4 golpes sobre par y lo han pasado un total de 66 jugadores. Entre ellos 19 españoles que disputarán las próximas dos jornadas en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri: Emilio Cuartero (-3), Daniel Berna (-3), Pedro Oriol (-2), Antonio Hortal (-1), Scott Fernández (-1), Pep Anglés (P), Mario Galiano (P), Jacobo Pastor (+1), Jordi García del Moral (+1), Marcos Pastor (+2), David Borda (+3), Santiago Tarrío (+3), Samuel del Val (+3), Iván Cantero (+3), el amateur Eduard Rousaud (+4), Manuel Elvira (+4), Alex del Rey (+4), Ángel Hidalgo (+4) y Alfredo García Heredia (+4).

El sábado 7 de noviembre, a las 8:20 horas, comenzará la tercera jornada del Andalucía Challenge de España que se lleva a cabo gracias al patrocinio de Real Federación Española de Golf y Real Federación Andaluza de Golf, y la inestimable colaboración como co-patrocinadores de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, el Challenge Tour, el Consejo Superior de Deportes, Loterías del Estado, EDP Solar, Allianz, AON, Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Bodegas Barbadillo y Agua en Caja Mejor. El promotor y organizador es JGolf.