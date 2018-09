Sergio Rodríguez, en la lista de Scariolo

Sergio Rodríguez formará parte de la selección española que se medirá ante Ucrania y Letonia los próximos 14 y 17 de septiembre en la ventana de clasificación para el Mundial de China 2019.

Así lo anunció el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que dio a conocer su lista de 16 jugadores en la sede de la Federación Española de Baloncesto en Madrid. Los 15 restantes son Pablo Aguilar, Jonathan Barreiro, Javier Beirán, Quino Colom, Alberto Díaz, Ilimane Diop, Jaime Fernández, Sergi García, Xabi López-Aróstegui, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Sebas Saiz, Joan Sastre, Fran Vázquez y Santi Yusta.

España se enfrentará a Ucrania el 14 de septiembre en Kiev, y recibirá a Letonia tres días después en el WiZink Center de Madrid.

En esta convocatoria, que comenzará el trabajo el próximo lunes en Guadalajara, no hay ningún miembro de equipos de la NBA -en julio estuvo Juancho Hernangómez, de los Denver Nuggets-, y sí se incluyen varios jugadores que este año disputarán la Euroliga, caso de Yusta (Real Madrid), Diop (Baskonia), Oriola (Barcelona) o Paulí (Herbalife Gran Canaria).

Scariolo, que compareció por primera vez ante los medios tras conocerse que, además de seleccionador, será asistente de los Toronto Raptors de la NBA, aseguró que su prioridad a la hora de realizar la lista fue "no forzar las situaciones con los equipos".

"No puedo decir que me sabe mal por los NBA y no me sabe mal por los demás, me sabría bien que estuvieran todos", declaró el italiano, que afirmó que le gustaría "contar con la máxima cantidad de talento", pero señaló que está "contento, muy cómodo e ilusionado" con los jugadores con los que ha estado trabajando.

En cuanto a la vuelta del Chacho Rodríguez, Scariolo apuntó que el jugador del CSKA les aportará "una inyección de calidad" en cuanto a técnica, toma de decisiones y "peligro de cara al aro". "Es una alegría para todos que esté. Veremos cómo integrarlo en el equipo", añadió.