Semenya recurrirá el cambio de normativa de la IAAF

Caster Semenya, campeona olímpica de 900 metros, anunció que recurrirá los cambios introducidos por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) sobre niveles de testosterona en las mujeres, que la obligarían a medicarse o a competir con los hombres.

En un comunicado que recoge el portal de noticias Eyewitness News, Semenya afirma estar "muy descontenta por haber sido empujada bajo los focos otra vez".

La sudafricana se niega a medicarse para reducir su nivel de testosterona

"Sólo quiero correr de forma natural. No es justo que se me diga que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy. Soy Mokgadi Caster Semenya, soy una mujer y soy rápida", sentencia la atleta.

En la demanda que presentará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), Semenya considera que la nueva regulación "es discriminatoria, irracional e injustificable", y afirma que viola las propias leyes de la IAAF, la Carta Olímpica y los derechos humanos.

Dicha normativa entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y afectará a las carreras de media distancia (entre 800 y 1.500 metros).

La IAAF anunció el pasado abril un nuevo reglamento sobre los niveles de testosterona que obligaría a deportistas como Semenya, que presentan hiperandrogenismo, a tomar medicación para reducir su producción natural.

Hasta la fecha, el umbral de tolerancia para los niveles de testosterona estaba en los 10 nanomoles por litro de sangre. Ahora se reducirá a la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción "aumenta un 4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina".

El Gobierno sudafricano se pronunció al respecto, considerando que la nueva normativa es "injusta, sexista y deshumanizadora" y asegurando que se trataba de un "intento descarado de eliminar" de la competición a Semenya.