"Seguimos dando pasos adelante"

Julen Lopetegui es positivo. El entrenador del Real Madrid, que esta madrugada jugó contra la Juventus su segundo partido de pretemporada en la gira norteamericana, se mostró bastante satisfecho con la evolución del equipo estos días y señalado que se siguen "dando pasos adelante en la preparación".

"El balance es positivo. Estamos trabando mucho, como es normal en esta época del año, con mucha intensidad y con cansancio acumulado. Estamos quemando etapas, tanto físicas como tácticas, cogiendo nuevos conceptos y consolidando cuestiones de juego colectivo y de situaciones tácticas que trabajamos día a día", comentó el preparador madridista en declaraciones a los medios oficiales del club.

Para Lopetegui, que afronta su primera temporada al frente del actual campeón de Europa, el "objetivo principal en pretemporada es prepararse para los partidos oficiales y llegar de la mejor manera posible a nivel colectivo e individual". "Hay jugadores que han llegado en diferentes ventanas de preparación y tratamos de que todos vayan homogeneizando esa preparación", apuntó el preparador.

En el primer partido de pretemporada, celebrado en Miami, el Madrid cayó ante el Manchester United (2-1) de José Mourinho: "Nos gustó que el equipo tuvo personalidad a pesar de la gran diferencia que había de preparación. Ellos llevaban cinco partidos y para nosotros era el primero".

"El equipo, sobre todo en la segunda parte, mostró mucho nivel y personalidad. Hicimos un buen partido en líneas generales. Intentamos mostrar en el campo lo que habíamos trabajado", indicó el entrenador de Asteasu .

Esta madrugada el equipo madridista afrontó su segundo compromiso de la gira norteamericana en el Fedex Field (Landover, Maryland, EEUU). Los blancos se midieron a la Juventus, el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, quien no se enfrentará a sus ex compañeros porque afronta su particular pretemporada en la ciudad italiana.

"Nos enfrentamos a un equipo que lleva más rodaje y vamos a tratar de hacer un buen partido y seguir dando pasos adelante. Tratamos de consolidar conceptos y seguir quemando etapas en la preparación de cara a la final de la Supercopa, que es el primer gran objetivo de la temporada", comentó antes del encuentro.

Lopetegui, asimismo, se refirió a la incorporación de Albert Celades, ex seleccionador sub 21, a su equipo técnico: "Es una muy buena noticia. Evidentemente, estamos contentos. Nos va a ayudar muchísimo en todo el trabajo de preparación del equipo, en todo lo que hagamos en el campo y fuera de él. Estamos encantados".