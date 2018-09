Satisfecho a pesar de todo

Pese a cosechar en Lebrija la primera derrota de la temporada, el entrenador del Arcos ha preferido restar trascendencia al revés y quedarse con lo bueno de la jornada y del arranque liguero en su conjunto. "Está claro que lo negativo es que son tres puntos que nos dejamos, pero es positivo la actitud, que en el minuto 95 pisábamos el área contraria buscando el empate", explicaba.

En opinión de Pepe Bermúdez, "el equipo trabajó bien, pero en un despiste de medio campo nos cogieron la espalda y llegó el centro y el gol; la misma jugada la tuvimos dos veces y no pudimos marcar, pero así es el fútbol". "Nos faltó la fortuna que quizás tuvieron ellos", resumió el técnico.

Preguntado por las contras de la Lebrijana, explicó que "hasta que hicieron el 1-0 no hubo problemas, pero después si nos hicieron daño pero también porque jugamos más abiertos". No obstante, sobre el tanto precisó que "llegó en una contra pero por culpa de un error, un desajuste".

Sobre la ausencia de un dueño del balón en la zona ancha, reconoció que "nadie mandó pero nosotros lo intentamos; cada vez que circulamos de un lado a otro creamos peligro, pero hay que entender que es difícil porque había muchos duelos y no siempre los futbolistas están acertados".

Tras insistir en que pese al resultado se sentía "contento por la actitud", admitió como lunares que "en alguna ocasión no supimos leer el partido y condujimos en exceso". Problemas a corregir.

En relación a los cambios que realizó en el once inicial respecto al encuentro anterior en Bornos, Bermúdez aclaró, afirmando que "todo tiene su explicación", que la presencia de Molina estaba justificada en que "ellos tienen una baza ofensiva con Lúa y Molina es un lateral más defensivo; cuando Lúa estaba ya más cansado optamos por el cambio para aprovechar la banda en ataque". En cuanto a la ausencia de Borja indicó que "Álvaro en el uno contra uno, en los duelos y en el juego aéreo se suele fajar mejor, de ahí que optara por él". Y en el caso de Zúñiga señaló que "debido a sus obligaciones laborales durante la semana no pudo entrenar miércoles y jueves y por eso no entró en el once".

Por si alguien tenía dudas, el entrenador del Arcos aseguró con rotundidad que "no hay problemas durante la semana, todos están trabajando bien, todos los chavales se merecen jugar y hasta ahora los que salen lo están haciendo bien, pero la única realidad es que al final tengo que decidir".