Santiago Tarrío gana en Chiclana el Challenge de España de golf

Santiago Tarrío se adjudicó una victoria muy reñida en el Challenge de España disputado en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri (Chiclana) y, con dos victorias y un tercer puesto en las últimas tres semanas, se corona número 1 del Challenge Tour.

El lucense afrontaba el viernes 18 de junio la jornada final del Challenge de España con opciones, al igual que una docena de jugadores que salían a, apenas, tres golpes de diferencia. El Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri es un campo justo, que está en unas condiciones extraordinarias, y que da oportunidades, pero que castiga los errores considerablemente, por lo que cualquiera que estuviese a 7-8 golpes de la cabeza podría firmar una buena vuelta y alzarse con el título.

Cansado, después de nueve semanas seguidas de competición, Tarrío no bajó la guardia en ningún momento y ha luchó cada birdie del campo hasta alzarse con el primer puesto de manera definitiva.

La clasificación iba cambiando de líder y, llegando a los últimos hoyos del torneo, parecía que iba a llevarse el título el francés Frederic Lacroix. Pero en golf, y concretamente en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, diseño de Seve Ballesteros, los últimos hoyos pueden cambiar la historia, y así ha ocurrido.

Tarrío terminaba su vuelta con -20, estando el francés en primera posición con -21 y dos hoyos para terminar, en los que se intuía la posibilidad de un play-off. El francés arriesgó en los dos últimos hoyos, que son muy peligrosos, y lejos de sentenciar su victoria, acabó con dos errores para cederle un triunfo muy luchado a Santiago Tarrío.

Tarrío, miembro del ProSpain Team, firmó una tarjeta final de 66 golpes, con seis birdies y sin errores para firmar el doblete con un total de 20 golpes bajo par. Explicó que "no he jugado bien el último día, pero es increíble, por la dinámica positiva que llevo han salido bien las cosas y no he jugado brillante, pero he sacado una vuelta de 6 bajo par espectacular. En todo momento he visto que tenía opciones, he intentado hacer birdie en todos los hoyos, tirando a todas las banderas, especialmente en los últimos hoyos y han entrado 2. En el 16 he metido un putt de 10 metros que ha sido el ganador".

El vencedor del tornoeo dijo que "esta victoria supone mucho para mi, pero sobre todo para mi equipo, tengo un gran equipo que me ayuda a ser cada día mejor. Ha sido fantástico ganar con Noe, mi novia, conmigo de caddie; me ha ayudado muchísimo, es increíble cómo ve las caídas que yo no veo. Tenerla aquí conmigo hace que sea una victoria aún más especial".

"Después de los arreglos de swing que hice el año pasado, que lo pasé fatal, estoy jugando mucho mejor, aunque aún quedan pequeñas cosas que pulir. Mi juego es ser muy preciso con los hierros, el approach y el putt, las últimas tres semanas han sido magníficos y es lo que me permite estar ahí arriba", añadió Tarrío, que apuntó algo más. "Ahora veo la meta más cerca, que es llegar al Tour Europeo, asentarme y ganar. Estoy dando los pasos adecuados desde abajo y estoy en el camino. Sé que tengo cosas que trabajar, pero eso es lo bueno, si no, tendríamos un problema".

"Me encanta estar número 1 del ranking, pero hay que seguir trabajando para terminar así, el objetivo es seguir trabajando para estar arriba lo máximo posible a final de año", agregó el ganador.

En segunda posición quedaron empatados el francés Fredric Lacroix, el escocés Ewen Ferguson y el australiano Blake Windred, todos con 19 golpes bajo par.

Muy meritoria fue la actuación del barcelonés Lucas Vacarisas, también del ProSpain Team, que durante la última jornada fue líder en varias ocasiones, especialmente con el eagle del hoyo 12, pero pagó el error del 17 que le quitó las opciones de triunfo, pero no su recompensa. El último día hizo 67 golpes para -19. Declaró que "estoy contento, lo he luchado y me voy con confianza al resto de los torneos; con este 5º puesto mantengo la tarjeta para el año y eso es una tranquilidad, ahora hay que seguir luchando".