El Sanluqueño espera que su fortín de El Palmar lo catapulte

Después de un año de trabajo y de toda una temporada de lucha y pelea, el Atlético Sanluqueño está donde quería, en el play off final de ascenso a Segunda B, objetivo de la temporada que ahora ventila en una eliminatoria a cara o cruz con el Yeclano Deportivo, último obstáculo de los verdiblancos en su operación retorno a la categoría de bronce del fútbol español.

Y esta final a doble partido arranca en El Palmar, fortín que se ha convertido en un talismán para el Atleti en esta fase de ascenso ya que el equipo que entrena Rafa Carrillo sacó adelante sus dos anteriores compromisos del play off sin encajar en casa. Y ese es el objetivo para el envite de esta tarde en Sanlúcar, primer asalto de la final que apunta a la mejor entrada de la temporada en El Palmar: ganar sin encajar para encarrilar la final y repetir el guión seguido ante el Mensajero y Mallorca B. Y sin fiarse del Yeclano, porque a estas alturas de fase de ascenso ya no hay rival fácil, la fortaleza defensiva de los verdiblancos permite un punto de optimismo que habrá que refrendar esta tarde sobre el césped, y es que el Atleti suma 13 partidos consecutivos sin encajar un gol en casa: desde el 1-2 ante el Cádiz B en noviembre del pasado año el Sanluqueño ha dejado a cero a sus rivales en El Palmar, tanto en los once últimos partidos de la competición de la regularidad como en los dos del play off de ascenso a Segunda División B.

Y además de la seguridad defensiva, principal arma de los verdiblancos en el momento clave de la temporada, el Atleti confía en el aliento de su afición para viajar a Yecla con un resultado favorable. Durante la semana desde el club verdiblanco se ha solicitado el apoyo de la afición y todo apunta a que El Palmar será esta tarde una olla a presión para llevar en volandas al equipo de Rafa Carrillo.

Con Reina y Fran todavía recuperándose de sus lesiones, no se esperan muchos cambios en el once inicial de los verdiblancos pese a que hay jugadores que arrastran molestias. Sea como fuere, tampoco es descartable que Rafa Carrillo decida repetir el once de la pasada semana en las Baleares.

El Yeclano Deportivo se desplaza a Sanlúcar con la única baja de Enrique Catalán, aunque hay algunos futbolistas que viajan con molestias y cuyo concurso en el compromiso de ida no está asegurado.

Sandroni, entrenador del cuadro azulgrana, reseñaba que "los play offs son otra historia. Ahora hemos madurado mucho fuera de casa y estamos preparados para hacer dos partidos perfectos y poder ascender. Sacaremos fuerza de donde haga falta para competir" aunque espera que el Sanluqueño les ponga las cosas muy difíciles, sobre todo en este encuentro de ida con El Palmar como escenario: "Es un grandísimo equipo con una afición muy pasional".