El San Fernando no ata la Copa

El San Fernando no tuvo dificultades para superar al Almería B y para volver a ganar así y cerrar una temporada que podría haber estado mejor si se hubiera conseguido mejores resultados en este tramo final, y es que el equipo isleño no vencía desde el pasado 7 de abril contra la Balona (0-1) y también por ello no ha atado su participación en la próxima Copa del Rey al no acabar séptimo por un gol.

Se presentaba un encuentro igualado con nada en juego entre dos conjuntos que ya lo tenían todo prácticamente cerrado antes de disputar este último encuentro de la temporada: el Almería B colista y conjunto de Tercera y el San Fernando en media tabla y encadenando malos resultados en estas últimas jornadas.

El partido comenzó con una noticia importante, y es que el encuentro se disputó en el estadio Juegos del Mediterráneo ante unas cien personas en el primer tiempo y algo más en el segundo. Y esto fue debido a que en el estadio anexo disputaba un importante encuentro el conjunto femenino, de tal manera que el filial del Almería disputó su intrascendente encuentro en el estadio principal.

El primer tiempo estuvo marcado por el poco juego, por la falta de intensidad, por las imprecisiones... Ninguno de los dos conjuntos fue capaz de abrir la lata ante dos defensas que no estaban esforzándose al 100%. La primera oportunidad en esta primera parte fue para los locales. José Alonso remató de cabeza a centro desde la banda a balón parado de Albiar para que Rubén Gálvez lo detuviera sin complicaciones. Fue la primera ocasión para un Almería B descendido que quería sumar los tres puntos ante su afición en el último partido de la temporada.

Los locales seguían apretando en estos primeros instantes y pocos minutos después de la primera ocasión de peligro llegó la segunda. Sergio Pérez recogió un buen balón en profundidad, se plantó solo delante de Rubén Gálvez y, de manera inexplicable, acabó enviando el balón al muñeco cuando el guardameta visitante estaba vencido. El 0-0 seguía campeando en el electrónico y fue a partir de esa acción cuando los visitantes comenzaron a pulsar el pie en el acelerador para comenzar a cambiar la dinámica de los primeros instantes de encuentro.

La primera para el San Fernando fue en el minuto 11 a balón parado desde la esquina. Centro largo que salvó en el segundo palo Franch antes que saliera por la línea de fondo para volverlo a poner en el área pequeña y para que finalmente fuera Cavilla quien rematara alto por encima de la portería de Batalla.

Los minutos pasaban y el San Fernando seguía apretando para cambiar el resultado en el electrónico. La segunda acción peligrosa llegó a través de un Pablo Sánchez, que profundizó por la banda izquierda y para conectar un buen centro para que Pedro Ríos acabara rematando por encima de la portería local.

Seguía el empate a cero y en el último cuarto de hora el San Fernando gozó de dos claras ocasiones más para modificar el marcador, pero nada. En primer lugar fue Pablo Sánchez quien, de manera también inexplicable, no anotó un tanto solo sin guardameta, aunque estaba un tanto escorado de la portería de Batalla. Y la otra acción llegó en el último sprint del primer tiempo cuando Pau Franch remató de cabeza para hacer lucir a un Batalla que realizó la gran parada del encuentro para evitar el gol visitante.

Tras el paso por los vestuarios, el San Fernando apretó el pie en el acelerador para intentar llevarse lo antes posible los tres puntos. Y así fue, porque en el minuto 3 del segundo tiempo llegó el primer tanto del partido. Manu Ramírez recogió el balón en la frontal y realizó una gran jugada individual que finalizó con un gran gol marca de la casa. Este gol espoleó al conjunto visitante y desanimó a un Almería B que bajó los brazos. Tras el tanto, el San Fernando siguió apretando y en el minuto 20 llegó el tanto de la sentencia. Un disparo de Pedro Ríos fue rechazado por el guardameta local Batalla, pero Pau Franch no desaprovechó la segunda opción para poner el 0-2 y rematar definitivamente un encuentro que estaba teniendo poco fútbol contra un conjunto local que no se jugaba nada y que estaba ya descendido desde hace varias jornadas.

Los minutos seguían pasando y el San Fernando pudo apretar más, pero la sensación era que ambos conjuntos querían que finalizara el partido lo antes posible. El Almería B tuvo un par de ocasiones antes de la conclusión. La primera fue una jugada embarullada dentro del área con un balón que acabó llegando a un Sergio Pérez que no pudo batir a Rubén Gálvez, que estuvo muy seguro bajo palos. Y la segunda opción fue la de un Darío Guti que acababa de entrar al terreno de juego y que conectó un fuerte disparo que se coló por la escuadra de la portería de Gálvez para poner el definitivo 1-2 en el electrónico.