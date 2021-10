El San Fernando, a vencer su asignatura pendiente

Sacarse la espina de la asignatura pendiente. Ese es el objetivo del San Fernando ante la Balona, en el que será el primer derbi de la temporada que se disputará este sábado (17:00 horas) en el Iberoamericano de Bahía Sur, un campo donde los de Nacho Castro no conocen la victoria desde que comenzó el curso y en el que los isleños necesitan dar una alegría a su parroquia principalmente para hacer buena la victoria que cosechó hace una semana en tierras alicantinas ante el Alcoyano.

Y es que la primera victoria ante los suyos es la cuenta pendiente de los isleños, esos que afrontan el partido repletos de ilusión y ganas de agradar a los aficionados isleños que, en todos los partidos, se han volcado con el cuadro de San Fernando.

En el aspecto deportivo, el técnico asturiano seguirá sin poder contar con sus dos hombres de más confianza en el centro de la zaga, es decir Juan Rodríguez y Javi Fernández. Ambos siguen en periodo de recuperación de sus respectivas lesiones y no sería de extrañar que el entrenador azulino continuara contando con la dupla Fran Ramos-Martí Crespí, que tan buen rendimiento le diese en Alcoy.

Por ello, lo normal sería que saltasen al terreno de juego del estadio ubicado en Bahía Sur, los mismos hombres que cosecharon los tres importantes puntos la pasada jornada, aunque en el aire queda la opción de poder dar entrada en el equipo a Traoré, que aunque ha arrastrado algunas molestias durante la semana se ha recuperado satisfactoriamente, y el delantero Francis Ferrón que cortó su sequía goleadora el pasado sábado y anotó su primer tanto de la temporada. Lo cierto es que Nacho Castro no ha repetido once en lo que llevamos de campaña y en caso de hacerlo ante La Balona, sería la primera vez en el curso.

En cuanto al equipo linense, cabe destacar que rinde visita a La Isla con hasta ocho jugadores no disponibles, aunque varios de ellos no son habituales en la primera línea de titulares. Entre los más importantes, estará la ausencia de quizás sus dos hombres más peligrosos, los delanteros Antoñito y Koroma. El primero de ellos, aunque no recuperado, incluso podría estar en el banquillo y el segundo ha sido convocado por la selección de Sierra Leona.

Tampoco estarán en la partida; los lesionados, Fito Miranda, Iván Martín y Jáuregui, y los convocados por sus selecciones nacionales; Alusine, Willianms y Jeremy Saygbe, los dos últimos de Libia, aunque éstos están casi inéditos en las alineaciones de un Romerito que espera conseguir la victoria en un campo como el Iberoamericano, donde siempre se le ha dado bien al equipo linense