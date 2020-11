¡Qué larga se hace la espera! Tres semanas después, el San Fernando vuelve a la competición, vuelve a la Liga, vuelve a disputar un partido. Si echamos la vista atrás, que lejos queda aquel 1 de noviembre cuando los isleños consiguieron, en tierras sanluqueñas, la primera victoria de la temporada. El problema, con tres infectados de covid, ha privado a los de Jovan Stankovic de poder dar continuidad a esa victoria y tendrá que ser en la mañana de hoy, ante el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, el colista del grupo, cuando los de SanFernando reanuden la competición.

Está claro la que única intención de los azulinos pasa por conseguir una victoria que les saque de las posiciones incómodas de la tabla clasificatoria con el fin de buscar, de una vez por todas, los lugares a los que pertenece, que no son otros que estar entre los tres primeros clasificados del grupo. Pero es misión complicada el conseguir sumar los puntos necesarios, porque en este subgrupo A del grupo IV de la Segunda División B, ningún equipo te va a regalar nada, ni siquiera un filial canario que, en estos momentos, desconoce lo que es sumar un solo punto desde que comenzó la competición hace ahora, para ellos, cinco jornadas, es más el equipo amarillo no sabe todavía lo que es marcar ni siquiera un gol en los encuentros disputados que, lógicamente, cuentan por derrota.

Pero los de La Isla no se fían, en absoluto, de un rival que puede renacer en cualquier momento, y esperan que no sea ante los de San Fernando su punto de inflexión ya que a los de Jovan Stankovic se la va la vida en un envite que tienen que sortear sí o sí.

En lo deportivo, los isleños, después de nueve días de parón obligado por estar en cuarentena, volvieron el pasado martes al trabajo y han tenido una semana repleta de normalidad. Viajaron el viernes con rumbo a tierras canarias y ayer sábado, por la mañana, entrenaron en Las Palmas sin novedad alguna.El técnico serbio ha tenido que prescindir en la convocatoria de sus dos hombres lesionados, concretamente el capitán del equipo azulino, Gabi Ramos, que está en la fase final de su recuperación de la lesión que sufrió en pretemporada y del central Javi Fernández, cuya rotura fribilar lo mantendrá, al menos, otras tres semanas en el dique seco.

Por ese motivo, no sería mucho de extrañar que el técnico inquilino en el banquillo del San Fernando ponga en liza el mismo equipo que consiguió la victoria en el último partido de competición, en tierras sanluqueñas, aunque habrá que ver si, definitivamente, se decanta por la presencia, tras cumplir su partido de sanción, de Francis Ferrón en la punta de ataque, siendo ésta la única duda que parece plantear el once inicial que saltará a partir de las doce del mediodía, en horario peninsular, once de la mañana en horario insular, al terreno de juego, que dicho sea de paso, es otro, por el mal estado en el que se encuentra, de los problemas que tiene añadido el partido entre canarios e isleños.

Por parte de Las Palmas Atlético, dos bajas, concretamente la de Fran Carmona, que fue expulsado en el último duelo disputado ante el Algeciras, y la de Elejalde, por problemas físicos. Al filial, también se les va la vida en el envite porque una nueva derrota podría ocasionar casi la certeza de que le costará un mundo abandonar esta temporada el lugar de colista del grupo.

Todo está dispuesto para la vuelta del equipo azulino a la competición, esa que se volverá mucho más complicada tras este partido ya que los azulinos recibirán en casa a Algeciras y Balona consecutivamente, tendrán que disputar el partido aplazado ante el Recre y viajarán a Marbella entes de cerrar el curso 2020 ,con el partido de Copa del Rey en el Iberoamericano ante el Castellón. Pero los isleños prefieren ir paso a paso.