El San Fernando prolonga el sueño en Linares (1-1)

Si se trata de creer, como han anunciado los isleños durante la semana, pues creeremos. El San Fernando no pudo pasar del empate ante el Linares, pero a fe que mereció mucho más, a fe que hizo méritos de sobra para traerse los tres puntos y ocupar plaza de play-offs y a fe que dio continuidad a la imagen ofrecida hace siete días ante el Betis Deportivo.

Es increíble como dos equipos que hace tan sólo diez días se enfrentaban sin ofrecer apenas nada, este domingo lo dieron todo, mostraron de lo que son capaces y ofrecieron un partido de fútbol más que entretenido, con alternancias, con jugadas de gol en una y otra puerta, mostrando lo que s espera de ellos. Esto del fútbol es sencillamente incongruente, pero es lo bonito de este bendito deporte.

El San Fernando dominó en gran parte del encuentro a su rival, mostró sus cartas, fue incisivo en bandas, fue peligroso en el remate, tuvo tremendo oficio en defensa y no perdió el orden ni el concierto salvo en una ocasión, esa que originó el tanto del Linares y que le arrebató dos puntos que tenía en el zurrón. Y es que en esta fase de la temporada, los errores se pagan demasiado caros y ante el equipo de Alberto González se volvió a tener uno solo, uno que cuesta no despertar del todo del sueño, pero si tener un movimiento extraño mientras duermes y ves unos play-offs que no están tan lejanos.

Es cierto que no se depende de sí mismo porque se está a un punto del objetivo, ese que llevan Algeciras y Betis Deportivo por delante, pero no es menos cierto que los enfrentamientos que restan, teniendo en cuenta que se termina en tierras sevillanas, después de recibir a un UCAM ya clasificado, invitan al optimismo, alimentan el sueño y mantienen vivas las esperanzas.

El partido ante el Linares comenzó con la sorpresa de Matías, por primera vez bajo los tres palos, y parecía un calco de lo que ocurrió en Murcia, no en vano a los dos minutos de juego una internada de Hugo Rodríguez terminó con Razak arrebatando a Francis Ferrón la posibilidad de abrir el marcador. Pero es un minuto después el goleador local, Hugo Díaz se plantaba ante el joven Matías que respondía a su disparo con, posiblemente, la mejor intervención de la tarde.

Pareció que el paso de los minutos bajaba la intensidad del partido que, en su inicio, pareció loco. Ambas escuadras comenzaron a trabajar para ganar el centro del campo y allí, el San Fernando se hacía superior. Tanto fue así que, antes de llegar a la primera media hora de juego se adelantó en el marcador. Un pase preciso y precioso de Juan Rodríguez a Biabiany dejó descubierta la defensa linarense y Villarejo no pudo más que frenar al francés derribándolo dentro del área. Francis Ferrón ponía el cero a uno y alimentaba ese sueño en proporciones gigantescas.

Reaccionaron los de casa que en el 37’ y en el 43’ en dos ocasiones, tuvieron tres oportunidades de igualada. En la primera de ellas un Hugo Díaz el que se encontró el cuero rechazado y a la media vuelta mandaba alto, y en la segunda doble ocasión, Matías enviaba a córner un remate de Lara y a la salida del saque de esquina Gabi volvía a insistir sin fortuna.

La primera parte expiraba con un San Fernando ordenado y un disparo al saque de una falta que Matías, inconmensurable, atajaba para cerrar el primer acto.

En la segunda, el equipo local salió en tromba en busca del empate aunque los primeros en asustar fueron los de La Isla en un centro de Francis que remató Hugo Rodríguez de cabeza fuera.

El Linares no terminaba de crear peligro y los isleños pudieron sentenciar el choque en el 57, en una internada de Manu Moreno, que se fue deshaciendo de cuantos rivales le fueron saliendo para disparar abajo y ajustado. Razak hizo de Matías y rompió las ilusiones del extremo jerezano enrolado en el equipo isleño para alcanzar el gol de la jornada sin duda alguna.

Conforme pasaron los minutos, los de Linares apuraban sus opciones, encontrándose siempre la misma respuesta, Matías. Así, en el 67’ hubo otra doble ocasión, primero de Cruz a la que respondió el cancerbero con otra gran intervención y a la salida del córner remató Josema fuera por poco. Los isleños pudieron sentenciar definitivamente en el 71’ en un centro de Manu Moreno que rechazó la defensa para que el balón cayese en los pies de Sandro Toscano a la altura del punto de penalti que no acertó para batir a Razak.

Tras el gol del empate, los de Stankovic, lejos de hundirse contaron con una nueva oportunidad en un centro de Hugo Rodríguez al que Dopi le dio la respuesta enviando alto. Era la última de un partido donde se mereció más, donde se mostró oficio, trabajo sin la recompensa deseada.