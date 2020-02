El San Fernando pretende acabar con el maleficio de los filiales

Viajan dispuestos a darle continuidad a la racha positiva que atesoran. Tras las contundentes victorias en Yecla y el pasado domingo ante el Badajoz, el equipo azulino, que no conoce la derrota desde la llegada de Alberto González al banquillo, quiere dar buena cuenta del rival en el encuentro que disputará en la mañana de hoy en el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios frente al Sevilla Atlético.

Si algo sobra en estos momentos en el equipo azulino es ilusión, optimismo y ganas. El cuadro de San Fernando ha vuelto a la senda de la victoria y cada partido en el que está compitiendo se pone en liza un nuevo reto. Si hace dos semanas el cuadro isleño se encontraba en la disyuntiva de conseguir o no la victoria en un campo donde durante muchos meses no había ganado nadie, en Yecla, y se logró un triunfo contundente por 0-5, en la pasada jornada el reto era volver a dar a los aficionados una alegría con un nuevo triunfo en casa ante el Badajoz cuando a los azulinos casi se les había olvidado por completo lo que era sumar tres puntos delante de los suyos.

Pues el reto de esta semana va en concordancia de semanas anteriores pues los isleños quieren, por fin, saborear las mieles del triunfo ante un equipo filial.Los de Alberto González, otrora de García Sanjuán, no han logrado esta temporada hacer hincar la rodilla a un equipo filial. Si ante el Recreativo Granada se cosecharon un empate y una derrota, la misma que infligió a los isleños el filial cadista en la primera vuelta, tampoco hay que olvidar que los isleños perdieron su primer partido de la competición en el actual curso ante el Sevilla Atlético en el Iberoamericano 2010 de Bahía Sur, espinita clavada con la que los gaditanos viajan hoy hasta la capital hispalense para afrontar un apasionante choque.

El reto, por tanto, de la semana está fijado en romper el maleficio de los filiales para darle continuidad a una racha que los acerca, por jornada que pasa, más y más a los puestos altos de la tabla clasificatoria.

En el aspecto meramente deportivo, cabe señalar que existen tres bajas importantes. Por un lado, el central Moisés García se ha visto aquejado esta semana de un proceso gripal que le ha impedido trabajar con el resto de sus compañeros y eso lo ha sacado de la lista de 18 jugadores que están citados. Por otro, Antonio Oca ya se ha incorporado con normalidad al grupo y ha trabajado con el resto de sus compañeros, aunque no se quiere forzar su reaparición y por eso se ha convertido también en ausente para el partido. El tercer hombre que se queda en La Isla es Bruno Herrero, aunque en esta ocasión no hay más motivos que la decisión técnica para su no presencia entre los convocados que partirán a primera hora de hoy rumbo a la ciudad deportiva del equipo sevillista.

Por lo demás, no sería de extrañar que el técnico malagueño pusiese en liza a los mismos que salieron desde un principio en el encuentro ante los pacenses.

Por su parte, el equipo blanco no podrá contar con la presencia de su entrenador en el banquillo ya que Paco Gallardo fue expulsado el pasado domingo y tendrá que cumplir un partido de sanción. El otro hombre que no podrá ser de la partida, por acumulación de amonestaciones, es un Álex Torres al que le mostraron ante el Córdoba la quinta amarilla.

Los isleños no estarán solos en Sevilla ya que al menos dos centenares de aficionados verán el partido in situ.