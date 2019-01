El San Fernando, preparado para retomar el buen camino

Volver a encontrar el rumbo. Eso es lo que pretende el San Fernando en el partido que disputará en la tarde de hoy, a partir de las cinco, en el Iberoamericano de Bahía Sur ante el Sevilla Atlético, que acude a La Isla en su mejor momento de la temporada y tras conseguir una importante victoria ante El Ejido en su feudo. Pero los de José Pérez Herrera, tras sufrir por primera vez esta temporada dos derrotas consecutivas, quieren enderezar el rumbo y seguir sumando puntos hasta llegar a los 46, meta propuesta para lograr la salvación.

El partido tiene varios y bonitos alicientes. En un principio, los isleños tienen que reaccionar, sí o sí, tras las dos derrotas. Por otro lado, se celebrará la fecha con la que Orgullo Isleño cumple sus bodas de plata, y en tercer lugar, en el rival de los isleños se encuentran varios jugadores que tienen un atractivo especial, sobre todo la presencia del que fuese la temporada pasada jugador azulino y que se marchó, por estas fechas, para firmar por el Valladolid, Chris Ramos. Tras debutar en Primera con los vallisoletanos, firmó a principios de temporada su estancia en el Sevilla, donde buscará terminar de consagrarse.

En cuanto a las novedades deportivas del cuadro que dirige Pérez Herrera, cabe destacar que por fin será de la convocatoria, y presumiblemente del once inicial, el lateral izquierdo Diego Simón. Una vez recuperado de sus molestias en el pubis, ha estado durante la semana, trabajando con relativa comodidad por lo que no sería de extrañar que el técnico jerezano decida alinearlo de inicio completando la defensa que venía ofreciendo con normalidad antes de la baja del vasco; es decir, con Gabi Ramos, Lolo Guerrero y Colo, aunque esta decisión no quedará resuelta hasta minutos antes del comienzo del encuentro.

Otro hecho importante que ha tenido en jaque al equipo azulino durante toda la semana, es saber si se podría contar con la última incorporación del cuadro isleño esta temporada, Joselu. El extremeño venía, de su anterior equipo, con cuatro tarjetas amarillas y en su debut, el pasado domingo en Melilla, vio como se le amonestaba. Ante la duda de saber si debía cumplir un partido de sanción, se hicieron las pertinentes comprobaciones y, finalmente, estará entre los convocados para el partido aunque, lógicamente, comenzará el encuentro en el banquillo, ya que Pau Franch continuará como titular.

De esta forma, todo está servido para que el equipo azulino vuelva a encontrar la senda de la victoria ya que no ha podido comenzar el año de la manera que le hubiese gustado. La derrota ante el Melilla, después de ponerse por delante en el marcador, hizo que el Recreativo de Huelva le arrebatara la cuarta posición en la tabla, aunque los enfrentamientos directos entre los equipos de arriba podría hacer que los de La Isla volviesen, en caso de conseguir la victoria, a estar en los lugares de privilegio.

El Sevilla Atlético llega al Iberoamericano ya fuera de los puestos de descenso y con el recuerdo de que fue uno de los tres que consiguió en la primera vuelta ganar a los isleños. En sus filas vienen Bryan Gil, jugador barbateño de moda en el club por su debut en el primer equipo, y el ex del Cádiz B Juampe.