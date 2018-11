El San Fernando logra un 1-1 que sabe a poco

El San Fernando CD se recupera, en parte, de la decepción que supuso perder el derbi con la Balona gracias al empate que ha conseguido hoy en Granada, donde ha hecho méritos para llevarse los tres puntos. Buenas ocasiones y un balón al travesaño han sido la prueba de que el triunfo debió irse hacia La Isla.

Sigue sin vencer el Recreativo de Granada en casa. Tras dos derrotas y ningún gol a favor se presentaba ante su afición frente al cuadro revelación de la temporada como el San Fernando. Los isleños, con un bloque compacto y forjado durante temporadas anteriores, le pusieron las cosas muy complicadas a los granadinos a base de un orden exquisito y un gran planteamiento. José Pérez Herrera sabía de la velocidad y descaro de los rojiblancos y trató de impedir cualquier peligro, aunque eso no impidió que los locales rompieran su sequía goleadora con el tanto de Caio. Desde el gol, el San Fernando fue mejor y aprovechó de nuevo algunos errores en la zaga para igualar el choque y disponer de más y mejores llegadas con las que voltear el encuentro. Algo que finalmente no se produjo. El conjunto de Pedro Morilla mejoró con respecto a anteriores partidos y dejó sin sumar un triunfo a un conjunto que buscaba no perder la cuarta plaza y que demostró muchos aspectos positivos para entender su clasificación en la tabla, pero le sigue costando sacar los partidos adelante para alejarse de la parte baja o acercarse a la zona de privilegio.

No tardó demasiado el cuadro azulino en probar a un adelantado Lejárraga que a punto estuvo de complicarse la vida al situarse algo alejado de su portería. El filial nazarí comenzó a sumar ocasiones a balón parado con balones desde el saque de esquina y Rubén Sánchez en el más claro cabeceó para dejar la bola en el área de meta sobre Jean Carlos, que no pudo llegar al remate. Acto seguido Hongla se encontró el balón y el cuero en semifallo llegó a las manos Rubén Gálvez. El juego se comenzó a equilibrar y los isleños adelantaron líneas para no pasar más apuros a corto plazo. Un centro al área desde el costado diestro lo mandó Pau Franch con un buen testarazo pegado a la madera sin consecuencias para el cancerbero. El partido se convirtió, aunque tímidamente, en una ida y vuelta pero ninguna escuadra conseguía percutir lo suficiente para poner en aprietos a la zaga rival. Pau Franch remataba todo lo que llegaba a sus dominios sin anotar el gol y entre tanto el Recreativo buscaba la banda diestra con Paco Torres para surtir de balones a un Rubén Sánchez que no podía conectar con el esférico. El propio ariete gozó de una falta en el balcón del área que se marchó junto al poste. Sin embargo, la zaga rojiblanca estaba blanda y en un despiste Pau Franch ganó el cuero para encarar la meta. Lo que no contaba el delantero isleño era con la presencia de Héctor, quién al límite pudo rebañar la bola sin cometer penalti. El rechace cayó en Manu Ramírez, que en una posición más escorada envió el balón por encima del travesaño. El centrocampismo se adueñó del juego en el tramo final del primer tiempo y tras el correcalles ambos equipos velaron armas para la reanudación.

El filial salió más entonado al terreno de juego tras el paso por vestuarios. Tras una internada de Jean Carlos el cuero finalmente no lo pudo cazar Caio en el primer acercamiento del segundo acto. La intensidad aumentó y de nuevo Jean Carlos estuvo presente para robarle la cartera a su par en línea de tres cuartos y abrir al flanco diestro donde esperaba Andrés García. Este mandó un servicio preciso al primer palo en el que Caio Emerson con un semifallo anotaba el primer tanto del encuentro. El gol le dio tranquilidad al cuadro rojiblanco que comenzó a templar el juego a pesar de intentar correr riesgos para hacer el segundo gol.

Los isleños no inquietaban pero andaban revolucionados en la presión para aprovechar cualquier despiste en la zaga. Y este terminó por llegar sobre el costado diestro con una pérdida que aprovecharon los visitantes para enviar el cuero al interior del área pequeña. Tras varios rechaces por intentar sacar el esférico, Carri tocó en última instancia para igualar la contienda. El gol dio alas al San Fernando. El filial nazarí tuvo una falta a favor desaprovechada y acto seguido otro centro desde la derecha lo tocó Pau Franch, y cuando la parroquia isleña cantaba el gol sacó 'in extremis' Lejárraga. El San Fernando estaba mejor plantado y con una marcha más que su rival y el balón merodeaba mucho más el área local. Los rojiblancos solo inquietaban a la contra y estas tampoco eran precisas. Pedro Ríos comenzó a colgar centros y tan solo la solidez por arriba de los centrales impedía que los azulinos remontaran el choque. La intensidad fue elevada en los minutos finales pero las fuerzas y las ideas ya flaqueaban en ambas escuadras. Cuando no parecía que pudiera llegar el gol el filial se estiró aprovechando la banda zurda pero quien sacó tajada fue el equipo dirigido por Pérez Herrera, que en una enorme acción de Jacobo marchándose de hasta de dos jugadores, puso el balón en la frontal para que Adri Rivas derribara en la media luna del área a Pau Franch y viera con roja directa el camino de los vestuarios. La falta en la misma línea del área la mandó al larguero Pablo Sánchez en la última jugada del choque para certificar el empate.

Con este resultado el filial granadista se mantiene en la zona media de la clasificación, mientras que el San Fernando sigue una jornada más de pleno en la lucha por los puestos de play-off de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. En la próxima jornada, el conjunto isleño se medirá al Don Benito como local, una ocasión de oro para volver a la senda de la victoria ante un rival que necesita ganar como sea.