El San Fernando, obligado a reaccionar ante un duro rival

Duro rival para salir del bache. El San Fernando CD, que acumula dos derrotas consecutivas, las que cosechó ante los filiales del Real Madrid a domicilio y del Celta en casa, vuelve a la competición liguera en el segundo partido consecutivo ante sus aficionados en el Iberoamericano de Bahía Sur recibiendo a uno de los equipos revelación y 'gallito' del grupo, el Linares Deportivo (12:00 horas).

El equipo de La Isla necesita, imperiosamente, salir del bache en el que se encuentra consiguiendo un resultado positivo ante un rival que, en este primer tramo de la temporada se ha mostrado fuerte y que ha estado en los puestos de play offs, prácticamente, desde el inicio del curso, si bien es cierto que ha salido de tan privilegiada estancia en los dos últimos encuentros donde ha caído derrotado lejos de Linarejos, ante el Córdoba y en la pasada jornada en su feudo ante el Real Madrid Castilla que le ha arrebatado una de las plazas que dan opción, al finalizar la campaña, a disputar los play offs de ascenso.

El partido tiene un morbo especial y por varias cuestiones. En primer lugar por saber si el equipo de Salva Ballesta va a olvidar los dos últimos partidos disputados y va a volver a la senda que tenía cuanto hace tres jornadas ofreció su mejor imagen en casa ante el Fuenlabrada. En segundo porque una derrota en tan importante encuentro puede significar el entrar en los puestos de descenso y que el nerviosismo se apoderara del cuadro de La Isla. Y en tercer lugar porque llega a La Isla el que fuese entrenador del conjunto azulino hace tres campañas, Alberto González, hombre que dejó un más que grato sabor de boca en su corta, pero intensa, campaña al frente del cuadro azulino y que ha hecho que el Linares sea todo un temible equipo en contra. Igualmente, junto al técnico de Tolox vuelve a La Isla el ex azulino Lolo González, jugador que estuvo una temporada en el conjunto de San Fernando y que el pasado año, aunque permanecía ligado el club isleño fue cedido al Extremadura y posteriormente al Sanluqueño, marcando el gol de la victoria del cuadro de El Palmar el pasado año ante el San Fernando de Nacho Castro.

Son suficientes motivos para que el partido que se disputará, por primera vez esta temporada, en horario matinal, tenga el suficiente atractivo de cara a la afición de La Isla que espera, de una vez por todas, que su equipo coja el impulso suficiente para realizar un esperado despeje.

En el ámbito deportivo, destacar que el equipo isleño vuelve a afrontar el partido con numerosas bajas en sus filas. Antonio Marín y Sergio Ayala continúan con sus respectivas recuperaciones, las cuales los mantienen, hace varias jornadas, en el dique seco. Junto a ellos, estará el sancionado Luis Ruiz que cumplirá un partido de sanción.

En el apartado positivo, indicar que según ha transcurrido la semana dos efectivos se han unido al grupo y, presumiblemente, al menos uno de ellos, formará parte del equipo titular. Se trata de Rafa Páez y de Dani Molina. El primero, y así lo ha hecho indicar el trabajo de la semana, formará en el centro de la zaga y el segundo tiene posibilidades, de sobra, de ocupar situación en el centro del campo junto a Caballero, en detrimento de Cebeiro.

Lo que habrá que esperar es a saber si el técnico maño vuelve a dar un giro en el timón del barco y cambiará de sistema tras las dos derrotas consecutivas, pero no sería de extrañar que volviese a ofrecer los tres centrales ya que la llegada de Rafa Páez completaría a Farrando y José Carlos, aunque existe la opción de que éste último estuviese en el lateral izquierdo en una línea de cuatro. Por su parte, Biabiany ha entrenado durante toda la semana con ligeras molestias y no ha forzado por lo que, aunque aparentemente no habrá problemas en entrar entre los convocados, su participación de inicio está en el aire.

Por su parte, el Linares Deportivo no podrá contar con uno de sus hombres más importante, Samu Corral que, por acumulación de amonestaciones, tendrá que quedarse en tierras jiennenses y no podrá ser de la partida.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Perales, Lanchi, Farrando, Rafa Páez, José Carlos, Caballero, Cebeiro o Dani Molina, Bicho, Gabriel Martínez, Biabiany o Callejón y Rubén del Campo.

Linares Deportivo: Ernestas, Edu Viaña, Lolo González, Caro o Callejón, Iván Serrano, Fran García, Rodri, Fran Callejón, Javi Duarte, Alfonso y Hugo Díaz.

Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera (granadino).

Campo: Iberoamericano de Bahía Sur (12:00 horas / InStat TV).