Todavía les dura la sonrisa. Tras el brillante partido que el San Fernando se marcó el pasado domingo en el enfrentamiento que les midió al Yeclano, los hombres que entrena Alberto González, que consiguió dicho sea de paso la primera victoria al frente del equipo azulino, solamente piensan en el partido que tendrán que disputar el próximo domingo, a partir de las cinco en el Iberoamericano de Bahía Sur, ante uno de los mejores equipos del grupo, el Badajoz.

Y es que la alegría fue doble, y si apuran, triple. En primer lugar porque se rompía una racha de tres partidos sin conseguir ganar, situación que no se producía desde el pasado 12 de enero cuando se ganó en Huelva. En segundo lugar porque se rompía la hegemonía que había mostrado el Yeclano en su campo, donde no perdía desde hacía la friolera de 17 meses, es decir que llevaba 31 partidos consecutivos sin saber lo que era perder ante los suyos. Y en tercer lugar porque los isleños demostraron que siguen vivos, que meten otra vez la primera para soñar con sus aspiraciones y eso se tiene que ver refrendado el próximo domingo, cuando se buscará, igualmente, romper con una racha negativa en casa, donde no se gana desde el 10 de noviembre, cuando se derrotó al Talavera por un gol a cero. Es decir que los de La Isla no ofrecen una victoria a sus aficionados desde algo más de tres meses.

Por eso se ve el partido ante el Badajoz como la tabla de salvación, el momento de volver a dar un golpe en la mesa, el instante de la confirmación de que los malos momentos han quedado atrás y que se mira al futuro con el mayor de los optimismos.

En el aspecto deportivo, los de Alberto González trabajaron este jueves sobre el césped del estadio de Bahía Sur. El técnico malagueño realizó el habitual partidillo de entresemana y, aunque no se dilucidó en demasía el once inicial que pondrá en liza ante el cuadro pacence, todo hace indicar que no habrá muchos cambios con respecto al que goleó al cuadro murciano.

Eso sí, en el aire está la duda que genera Hugo Rodríguez, que arrastra unas molestias en el aductor que le hicieron no poder entrenar el pasado miércoles y retirarse del encuentro informal, únicamente de manera preventiva. Antonio Oca, por su parte, volvió a meterse en el grupo aunque no estará esta semana disponible.