El San Fernando inicia una dura ascensión

Tras ganar al líder Villarreal B (0-3), el San Fernando se medirá, en solamente una semana, al segundo, cuarto y quinto clasificado en la tabla, por lo que el equipo azulino comenzará este domingo ante el Andorra una cronoescalada que tendrá su continuidad el miércoles próximo en el feudo del Atlético Baleares y el domingo ante el Castellón. Casi nada.

Los isleños no quieren, ni de lejos, mirar lo que se les avecina, y solamente tienen la mente puesta en el partido que en la tarde de este domingo, a partir de las cinco, les medirá a un Andorra que ha levantado una gran expectación en la ciudad. En primer lugar porque se trata del equipo que, actualmente, está colocado en segunda posición en la tabla a dos puntos del líder, ese Villarreal B que sucumbió ante los isleños la semana pasada por un contundente cero a tres.

Y en segundo lugar porque es un equipo arraigado al actual entrenador del conjunto azulino, Nacho Castro, no en vano el pasado año el entrenador asturiano tomó las riendas del cuadro andorrano y fue cesado cuando el equipo estaba inmerso en los puestos altos de la clasificación.

Esa espinita la tiene clavada el actual primer técnico del San Fernando, que afrontará el choque de manera especial. Los que sí lo tienen claro son los aficionados azulinos que, en un número importante, acudirán al campo. La victoria en tierras castellonenses ha elevado, y de qué manera, la moral de los aficionados azulinos que estarán en la grada para ser el jugador número 12 de nuevo.

En lo deportivo, destacar que el técnico isleño tiene, tal y como anunció en la rueda de prensa previa al partido, varias dudas para el once inicial. No cabe la menor duda de que el maratón de encuentros a los que está siendo sometido el conjunto de La Isla, con tres partidos la semana pasada y otros tres en la que viene, está pasando factura y que los jugadores notan el peso de los encuentros. Pero no es menos cierto que los refuerzos invernales han hecho que el fondo de armario del cuadro azulino sea extenso y que las bajas queden subsanadas de inmediato porque al tener a dos jugadores por puesto esto revitaliza las opciones.

En primer lugar, aunque han entrado en el grupo a mediados de semana, Bicho y Calderón tendrán que hacerse una prueba, poco antes del comienzo del encuentro, para saber su estado físico. Igualmente ocurre con Sergio Ayala y Luis Ruiz, que terminaron el partido ante el filial del submarino amarillo con molestias y serán duda hasta última hora.

La marcha de Dopi al Sabadell

Otra de las cuestiones será saber si el técnico azulino pondrá en la punta de ataque a Pedro Benito, tras el gol que anotó el pasado sábado, o volverá a darle una oportunidad a Francis Ferrón, que no disputó ni un minuto en la pasada jornada. La tercera opción, tal y como hizo en el mini estadi, será poner a Biabiany en la punta de ataque y suprimir el teórico delantero centro, posición que ha quedado un poco más huérfana tras la marcha, antes de que se cerrase el mercado de invierno, de Dopi, que firmó por el Sabadell. Ese hecho ha dejado libre una ficha para incorporar a cualquier jugador en cualquier momento, situación que se tiene, actualmente, paralizada.

Por su parte, el Andorra llega a La Isla tras conseguir una importante victoria ante el Algeciras en su feudo, lo que le ha permitido escalar posiciones en la tabla para estar, actualmente en la segunda plaza, situación algo ficticia porque los equipos que le persiguen, el Atlético Baleares y el Albacete tienen dos partidos menos.

Todo está servido para un gran choque, ese que puede hacer que los isleños comiencen a saborear los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria en caso de salir vencedores del mismo. La cita, a las cinco de la tarde. El punto de encuentro, el Iberoamericano de Bahía Sur.

Nacho Castro: "Necesitamos el apoyo de la afición"

El entrenador del equipo azulino, Nacho Castro, señalaba en la rueda de prensa que "es un partido importante, para darle continuidad a lo que hicimos en Villarreal, pero a su vez es un encuentro muy complicado, ante un rival muy vertical que hace mucho daño en las segundas jugadas y por ello, hay que estar muy atentos". "Necesitamos imperiosamente el apoyo desde las gradas para conseguir una victoria que nos siga alejando de los puestos comprometidos de la clasificación, más a sabiendas de que viene ahora, aunque nos tenemos que centrar, únicamente en el partido ante el Andorra".

Las dudas también son una preocupación. "Espero que los jugadores que están tocados, lleguen en óptimas condiciones al partido. Es normal que nos esté pasando factura tantos partido continuos, pero igualmente ocurre con los rivales a los que nos enfrentamos, por lo que no vale como excusa", sentenció.