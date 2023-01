Al San Fernando no le vale el dicho del entrenador nuevo frente al Córdoba (1-3)

Al San Fernando no le valió ni el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. El equipo azulino comienza el 2023 con una nueva derrota en casa, ante un equipo que, hoy por hoy, está varios escalones por encima del cuadro isleño y que, con orden, con concierto y, sobre todo, con puntería en los metros finales, se llevó el gato al agua.

Para hacer un resumen rápido y conciso del partido que inauguró el año en el Iberoamericano, la mayor diferencia entre el líder y uno de los equipos que está en descenso es la pegada. Sin mucho más, el cuadro cordobés se llevó los tres puntos de Bahía Sur. Y si por juego, por méritos, por ocasiones, el partido se hubiese decantado, el resultado final bien podría haber sido un empate. Pero unos la meten y otros no, y eso en la Primera RFEF se paga con creces.

El partido comenzó electrizante, emocionante, vibrante e intenso. El debut de Pablo Alfaro al frente del equipo isleño había hecho que los de San Fernando saliesen a morder. El nuevo técnico no es que variara en mucho lo que habían ofrecido con anterioridad ni Nacho Castro, ni Salva Ballesta, porque colocó una defensa de cuatro, con dos laterales puros y dos centrales, dos hombres de contención por delante de la zaga, Dani Molina y Caballero, dos bandas puros, Gabri Martínez y Bibiany, un hombre de creación casi en la media punta, Bicho, y un delantero centro para rematar, Rubén del Campo.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando CD) "Hemos perdido el partido pero hemos demostrado que se pueden hacer muy buenas cosas"

Con esto, en una internada por banda izquierda del hombre que más peligro llevó a la meta contraria, Gabri Martínez, se convirtió en una asistencia al segundo palo donde Biabiany ponía el primer tanto en el marcador. Sólo habían pasado tres minutos. Y sólo cinco después empataron los verdiblancos. En una falta lateral, un despiste defensivo permitía a Diarra igualar la contienda y, en un visto y no visto, todo parecía un caos.

Los isleños no se amilanaron tras la igualada y en el 14' Rubén del Campo intentó sorprender desde el centro del campo a Carlos Marín, que no se dejó intimidar ante el disparo. En el 17' fue Gabri Martínez el que intentó sorprender a Carlos Marín, que mandó el cuero a córner. Poco a poco el partido fue bajando en intensidad porque no era posible mantener el ritmo del inicio. En el 24', en una jugada más que dudosa, Gabri Martínez se plantó ante el cancerbero cordobés y disparó fuera aunque la jugada había sido anulada por fuera de juego. Un minuto después, el extremo azulino tuvo su oportunidad a la salida de un saque de esquina en un balón que le cayó en la frontal del área y cuyo disparo se fue fuera por poco.

Los cordobeses reaccionaban y en el 26’ fue Ledesma el que puso a prueba a Perales antes de que en la recta final de la primera parte Carraledo adelantase a los foráneos, que se marcharon al descanso con un más que injusto uno a dos.

En la segunda parte, los isleños contaron con mil y una oportunidades para igualar la contienda, y si en el 51’ Rubén del Campo no llegó a un centro de Gabri Martínez, en el 54’ llegaría la jugada que pudo cambiar, sin duda alguna, el sino del partido. Una nueva internada de Gabri Martínez terminó con una asistencia, melliza a la del primer gol, que Biabiany remató a las nubes.

Los isleños no le marcaban ni al arco iris y, por el contrario, el Córdoba creaba peligro y demostraba no tener la pólvora mojada en cada acción de ataque. Ya en el 58’ Rafa Páez tuvo que sacar la pelota de debajo de los palos y aunque Gabri Martínez no llegó con claridad a una pelota metida entre líneas por Caballero en el 66’, un minuto después Ledesma rompió cualquier ilusión azulina de sacar algo positivo en este encuentro. La contra fue de libro y el tanto de equipo grande. El partido estaba sentenciado.

El Córdoba se quedó con diez los últimos 20 minutos, pero las fuerzas ya le flaqueaban a los isleños, que no encontraban la manera de seguir creando ocasiones, peligro, jugadas trenzadas. Con el quiero y no puedo de un equipo que se hunde en la clasificación y la demostración de que el líder está donde está por méritos propios, se cerró un partido que significó la enésima derrota de los isleños y que deja a unos en lo más alto, el Córdoba, y otros hundidos abajo, el San Fernando.