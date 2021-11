El San Fernando queda emparejado con la Cultural Leonesa

El San Fernando CD ya conoce el primer adversario que tendrá en la Copa del Rey 2021-22. Los isleños se verán las caras con la Cultural Leonesa, un histórico que milita en el grupo 1 de la Primera RFEF y que es un aspirante el ascenso a Segunda División A. El sorteo ha tenido a favor de los azulinos que el único encuentro de esta ronda se disputará en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur. Será entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.

Cabe recordar que la Cultural y Deportiva Leonesa realizó una Copa del Rey espectacular en la temporada 2019-20, consiguiendo llegar hasta los octavos de final. En su camino venció a importantes equipos como el Huesca y el Atlético de Madrid, coronándose como una de las revelaciones junto al Mirandés durante ese año en el torneo del ko.

La temporada pasada, el equipo leonés se quedó en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Ganó al Villanovense y en la segunda ronda cayó en la prórroga ante el Granada en el Reino de León. El objetivo este año es, con permiso del San Fernando, intentar llegar más lejos en el torneo.

El hecho de no tener que efectuar un viaje largo es uno de los aspectos más positivos de este primer sorteo para los de Nacho Castro, ya que en mitad de semana hubiera sido una paliza importante pegarse cientos de kilómetros entre pecho y espalda cuando el verdadero objetivo radica en la Liga.

La campaña pasada el San Fernando CD tuvo un breve episodio en la Copa, que acabó en la ronda inicial cuando fue eliminado a manos del Castellón (0-2), que entonces militaba en Segunda A y que ahora es rival de los isleños en el grupo 2 de la Primera RFEF.

En las filas de la Cultural Leonesa, que entrena Ramón González, aparece un viejo conocido de la afición azulina, el defensa central Jon Ander Amelibia, quien tan grato recuerdo dejara en La Isla. También forma parte de la plantilla Dani Sotres, portero con un pasado efímero en el Cádiz CF.

Louis Kinziger (presiente), David Vizcaíno (director deportivo) y Nacho Castro (entrenador) coinciden al afirmar que el jugar en casa es un alivio. El equipo leonés está, en estos momentos, ubicado en la décima posición en la tabla clasificatoria, y cuenta con 17 puntos en su haber merced a las cuatro victorias que ha cosechado y los cinco empates. Destacar que las cinco igualadas que ha cosechado esta temporada han sido, curiosamente, todas lejos de su campo, donde no conoce la victoria y ha logrado cinco empates y una derrota la que le proporcionó el Dux Internacional de Madrid.

Los tres máximos mandatarios del equipo azulino, Louis Kinziger, David Vizcaíno y Nacho Castro prácticamente coincidían en afirmar que lo mejor de la eliminatoria ha sido que el equipo jugará en casa y que no habrá que realizar un largo desplazamiento que desgastase en demasía a la ya, hoy por hoy, mermada plantilla azulina.

Kinziger: "Nos evitamos un desplazamiento y nuestros aficionados podrán disfrutar de la Copa"

De esta forma, Kinziger era claro al señalar que "será una bonita eliminatoria entre dos buenos equipos y podremos disfrutar de un buen partido". "Nos ha alegrado mucho que el sorteo nos permita jugar en casa porque nos evitamos un desplazamiento y porque nuestros aficionados podrán disfrutar de la Copa del Rey en el Iberoamericano de Bahía Sur. Es importante es pasar la eliminatoria, pero lo más importante para nosotros es la Liga, aunque no dejaremos de lado una competición tan bonita con esta", señalaba.

Por su parte, no le iba a la zaga el entrenador azulino, Nacho Castro, que se alegró enormemente de no tener un desplazamiento de desgaste. "Lo cierto es que me daba un poco igual el rival, porque en esta competición son once contra once y puede pasar cualquier cosa, pero sí estaba muy pendiente de que la posibilidad de que el encuentro se jugase en casa fuese confirmada porque esta temporada, y en este grupo, hay ya demasiados largos desplazamientos y, aunque el siguiente al partido es a Algeciras, podremos trabajar más días y estar más descansados", señalaba.

El tercer mandatario del conjunto isleño, y no por ello menos importante, el director deportivo, David Vizcaíno, indicaba sobre el compromiso de copa que "se trata de un buen equipo, de las mismas características de los que compiten en Primera RFEF y por ello será, sin duda alguna, una eliminatoria igualada". "Para nosotros el jugarla en casa es fundamental, primero por el apoyo de los nuestros y luego porque evitamos un desplazamiento que, está claro, siempre desgasta. La afrontaremos con mucha ilusión y confianza", sentenciaba.

Cruces de la primera ronda de la Copa

Eliminatorias con equipos de Primera

Huracán de Melilla - Levante

Utrillas - Valencia

CFI Alicante - Betis

San Agustín - Osasuna

Villa de Fortuna - Cádiz

Victoria CF - Villarreal

Solares - Espanyol

Mollerusa - Getafe

Laguna - Granada

Unami - Alavés

Córdoba - Sevilla

Guijuelo - Rayo Vallecano

CD Ebro - Celta

Leioa - Elche

Panadería Pulido San Mateo - Real Sociedad

Gimnástica Segoviana - Mallorca

Eliminatorias con equipos de Segunda

Gernika - Eibar

Mensajero - Zaragoza

Teruel - Alcorcón

Ceares - Sporting de Gijón

San Roque de Lepe - Mirandés

CE Europa - Amorebieta

Montijo - Burgos

Cayón - Huesca

Puertollano - Girona

Alzira - Fuenlabrada

Peña Sport - Málaga

Ibiza Islas Pitiusas . Tenerife

Águilas - Almería

Racing Rioja - Cartagena

Adarve - Lugo

Marchamalo - Valladolid

Cacereño - Ponferradina

Xerez - Leganés

Andratx - Oviedo

Vélez - Las Palmas

Brea - Ibiza

Eliminatorias entre equipos de Primera RFEF y Segunda RFEF

Palencia Cristo Atlético - Real Unión

Atlético Pulpileño - Castellón

Bergantiños - Tudelano

Eldense - Majadahonda

Naxara - Andorra

San Juan - Sanse

UD Llanera - UD Logroñés

Atlético Mancha Real - DUX Inter

Arenteiro - SD Logroñés

Eliminatorias entre equipos de Primera RFEF

Calahorra - Atlético Baleares

Extremadura - Zamora

Albacete - Racing de Ferrol

UCAM Murcia - Deportivo

Atlético Sanluqueño - Sabadell

Badajoz - Alcoyano

Linares - Nàstic

San Fernando CD - Cultural Leonesa

Talavera - Cornellà

Algeciras - Unionistas