El San Fernando completa una primera vuelta repleta de sueños

Cuarto clasificado con 36 puntos en 19 partidos disputados, con 10 victorias, 6 empates y 3 derrotas en su haber, 20 goles a favor y 10 en contra. Esos son los números del San Fernando en la primera vuelta que acaba de finalizar y que dará paso a la segunda fase de la competición el próximo domingo con motivo del enfrentamiento que, en el Iberoamericano de Bahía Sur, disputarán San Fernando y Atlético Malagueño.Los isleños han marcado números de play off y si continúan en la dinámica que han mostrado, conforme pasen las semanas, el sueño se irá haciendo realidad, teniendo en cuenta que si se repite lo acontecido hasta el momento se lograrán 72 puntos, suficientes para estar entre los cuatro primeros.

Pero no todo ha sido un camino de rosas. Allá por el mes de agosto, cuando se iniciaba la competición tras una pretemporada envuelta en los problemas de no tener disponible Bahía Sur ni para entrenar ni para jugar, los isleños ya comenzaron a hacer historia con el debut en la competición. Era en Málaga, ante el filial malagueño, y se lograba la victoria con un gol, el único que ha anotado hasta el momento, de Buba. Mejor debut imposible.

Pero había que volver a la realidad y esa era que no había campo, que se tenía que debutar en el Municipal de Chiclana ante el todopoderoso Melilla. Los isleños cumplieron de sobra y arrancaron un punto en un empate sin goles ante un equipo que no ha bajado en toda la Liga de los cuatro primeros clasificados. En la tercera jornada llegó la primera derrota de las tres que se han sufrido. Fue en Sevilla, tras ir ganando 0-1 y en el momento en el que los isleños se quedaron con 10 por la expulsión del central Oca. Vuelta a casa y vuelta al exilio. Ante los aficionados isleños se tuvo que jugar el derbi ante el Sanluqueño en el Chapín de Jerez. Empate a dos goles.

En Villanueva, en la cuarta jornada, se arrancó un valioso empate a cero goles y el 27 de septiembre los isleños realizaron el primer entrenamiento de la temporada en su campo para jugar en la quinta jornada ante el Badajoz. Un gol de Carri, de penalti, dio el primer triunfo de los azulinos ante los suyos.Parecía enrachado el equipo de José Pérez Herrera, que tras arrancar un empate y fallar un penalti, en Murcia, logró una gran victoria ante el Ibiza en casa (2-0) para dar continuidad al mejor momento con una victoria en El Ejido (0-2) y ratificar el buen momento venciendo al Recre onubense en casa (1-0) y de nuevo ante los suyos al Marbella (2-0). Esas cuatro victorias consecutivas lo alzaron a la tercera posición de la tabla.

Un empate en Talavera (0-0) y llegó la primera derrota en casa ante la Balona (0-1), rompiendo una racha de 520 minutos sin encajar un gol. Se sobrepusieron los isleños, que lograron un gran empate en Granada (1-1) para volver a las plazas de privilegio al ganar al Don Benito (2-1) en Bahía Sur con un gol in extremis de Gabi Ramos.

Mercado de invierno En Baleares aseguran que el Ibiza está interesado en Carri y Lolo Guerrero

Un autogol de Diego Simón llevó a los isleños a su tercera y última derrota en esta primera vuelta en Cartagena, donde los de Pérez Herrera ofrecieron una impresionante imagen pero cayeron por 2-0.Ya no se ha perdido más porque en la 17ª jornada se logró una gran victoria ante el equipo que estaba segundo en la clasificación, el UCAM de Murcia, logrando en la penúltima jornada y antes de terminar el año un triunfo en Jumilla con gol de Colo, para cerrar la primera vuelta con el éxito del pasado domingo, con tanto de Pedro Ríos, ante el Almería B.

Los de La Isla miran con descaro a los poderosos de arriba y tienen al Melilla a un punto, al UCAM de Murcia a dos y al líder, el Cartagena, a tres. Además, se han proclamado campeones de invierno de los equipos andaluces en Segunda B. Lo dicho, para soñar.

En lo que respecta al mercado invernal, varios medios de comunicación de Ibiza han preguntado en los últimos días por la situación de dos jugadores del San Fernando CD que, al parecer, están en la lista de posibles incorporaciones del equipo balear. Se trata del centrocampista Carri y el defensa Lolo Guerrero.

Las redes sociales ibicencas han dado estos dos nombres como posibles incorporaciones, aunque ambos jugadores han comentado que no les ha llegado ninguna oferta del equipo balear y que su intención es continuar en el conjunto de La Isla. La gran temporada que está realizando el cuadro azulino no ha pasado desapercibida para los equipos poderosos económicamente hablando, aunque como dijo el portavoz, Noly, a finales del año pasado "intentaremos que no se vaya nadie".