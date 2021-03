El San Fernando demora el ascenso a la nueva categoría tras empatar con el Marbella (0-0)

Bien es cierto que si queremos ver la botella medio llena, el San Fernando depende de sí mismo en la última jornada de la primera fase de competición para lograr el objetivo de estar entre los tres primeros. Sus opciones pasan por el partido que les medirá ante el último clasificado, ese equipo que solamente ha ganado dos partidos en toda la temporada, y uno de ellos ante el cuadro azulino.

Pero si queremos ver la botella medio vacía, el San Fernando dejó escapar la más clara ocasión que se tiene para afrontar el último partido con la alegría que supondría el haberse clasificado matemáticamente entre los tres primeros, lo que hubiese significado, de paso, el ascenso a la Primera División de la RFEF entre los 40 mejores equipos de la actual Segunda División B. Al equipo le acompañaban los resultados, el Tamaraceite empató por la mañana con el Recre y la Balona perdía ante el Algeciras, y una victoria le hubiese llevado a la gloria sin remisión.

Pero esta vez no salió la moneda por la cara deseada. Esta vez no se mostró lo mejor que puede dar de sí el cuadro de La Isla. Esta vez, de nuevo, se atemorizó ante la situación y se mostró timorato y sin recursos para batir a su rival que, por contra, llegaba a La Isla con el agua al cuello, con la necesidad de victoria, esa que buscó y no encontró, para no terminar ahogado en el pozo de tener que luchar por el descenso de categoría, cosa que tendrá que hacer a pesar del enorme equipo que tiene y del presupuesto con el que cuenta.

Los de Stankovic desperdiciaron la primera bala definitiva con la que cuentan y ahora tendrán que ir a Tenerife a dar el do de pecho porque, de lo contrario, saltaría la sorpresa y perderían sus opciones. Y eso contando que a los de San Fernando no se les dan nada bien los equipos de abajo, todo lo contrario que los de arriba.

Y eso que el partido fue frenético, pero solamente en sus primeros 25 minutos de juego. Stankovic dejaba fuera a los dos organizadores naturales con los que cuenta, Sandro Toscano y Pepe Bernal. El técnico serbio volvía por sus fueros con los dos pivotes, Lolo González y Raúl Palma, y dejaba en las bandas a Omar Perdomo y Biabiany. Ambos fracasaron, mientras estuvieron en el campo, en sus intentos de crear peligro. Hugo actuaba en la media punta, pero todo se veía con mucho espacio entre líneas, con continuos balonazos que no encontraban respuestas y, terminaban con la desesperación de los que estaban jugando, y de los que estaban viendo el partido.

El ritmo fue la nota predominante en los inicios del duelo y ambos equipos respondieron bien a la intensidad. De todas maneras fueron los foráneos los que intentaron golpear primero. Quezada en los minuto 5 y 6 contó con dos claras ocasiones de gol, la primera conduciendo, como Pedro por su casa, hasta introducirse en el área y disparar ajustado al poste, y la segunda con otro disparo raso que llevaba tintes de gol y al que respondió Perales con una magnífica intervención.

Parecía que ambas ocasiones despertaban al equipo isleño de su siesta particular y las dos siguientes oportunidades se decantaron del lado azulino. En el 12’ la tuvo Francis Ferrón a centro de Omar Perdomo y en el 14, el ariete perdonó de forma inexplicable un centro raso medido de Hugo Rodríguez que solamente tenía que empujar dentro de la red el algecireño en el 20’. Era un visto y no visto.

Pero es que cinco minutos después, el delantero malagueño Chumbi no le fue a la zaga al nueve azulino y, en la misma posición también erró en el remate al pasarle el balón por debajo de las piernas. La intensidad, el ritmo y las intenciones se acabaron a partir de la media hora de juego. Parecieron, ambos equipos acusar el esfuerzo y el partido se fue apagando poco a poco. Hasta el final de la primera mitad solamente reseñar un disparo en un libre directo de Callejón al que respondió Perales.

Con la segunda parte en liza y a la espera de la reacción, del casi milagro y la esperanza de que las ocasiones y el gol llegaran, finalizó la primera parte y dio paso a una segunda que fue de mal a peor. En los 45 minutos que le restaban al partido, éste ofreció poco, más bien nada. El ritmo y la intensidad ya no afloraron en ningún momento y, mucho más, cuando el equipo de La Isla se quedó con diez sobre el terreno de juego. En una acción infantil, Biabiany, que aportó muy poco, dejó a su equipo con diez. Eso, de alguna forma, engrandeció al Marbella que se fue en busca de la victoria, pero si pies ni cabeza, con más prisas que pausas y sin mucha mordiente para tanto control.

Sólo destacar una contra que terminó con un remate de Francis Ferrón al travesaño aunque fue decretado su remate como posición ilegal en el 58’, un remate de Lolo González de cabeza a la salida de un córner que se fue fuera, en el 78’ y un remate de Tresaco que se fue fuera por muy poco en el 80’. Por lo demás, nada de nada.

El partido expiró con la sensación de que a ambos equipos les valía el empate, y no era así. El San Fernando tenía la oportunidad de oro de hacer feliz a los suyos y no lo hizo, y tendrá que esperar a Tenerife, para poner el corazón en un puño a los suyos. Y el Marbella, con uno de los presupuestos más altos del grupo y con un equipazo, tendrá que luchar por no descender al pozo.